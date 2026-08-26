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Polský astrolog dostal tučnou dotaci z EU. Zaskočilo to i jeho samotného

Adam Hájek
  11:54

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ilustrační snímek | foto: Elena Vagengeym / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Jestli někdo skutečně umí čerpat eurodotace, jsou to Poláci. Naposledy to dokázal bizarní případ astrologa Roberta Marzewského, kterému úřady v Olštýně přikleply v přepočtu téměř půlmilionovou dotaci z evropských fondů.

Sedmapadesátiletý astrolog z města Elk podle polských médií získal z evropských fondů na zvyšování kompetencí osob působících v nevládních organizacích dotaci ve výši 84 130 zlotých (asi 470 tisíc korun). Rozhodnutí úřadů podle všeho překvapilo i samotného Marzewského, který je zakladatelem a jediným zaměstnancem společnosti AstroLab.

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