Sedmapadesátiletý astrolog z města Elk podle polských médií získal z evropských fondů na zvyšování kompetencí osob působících v nevládních organizacích dotaci ve výši 84 130 zlotých (asi 470 tisíc korun). Rozhodnutí úřadů podle všeho překvapilo i samotného Marzewského, který je zakladatelem a jediným zaměstnancem společnosti AstroLab.
Polský astrolog dostal tučnou dotaci z EU. Zaskočilo to i jeho samotného
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