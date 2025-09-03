Naši vojáci v Polsku zůstanou. Povoláme jich víc, bude-li to třeba, řekl Trump

Američtí vojáci zůstanou v Polsku a Spojené státy jsou připravené navýšit jejich počet, pokud to Varšava bude chtít, prohlásil dnes americký prezident Donald Trump při návštěvě polské hlavy státu Karola Nawrockého v Bílém domě.
Americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek. I proto se očekávalo, že konzervativec Nawrocki, jehož Trump před letošními prezidentskými volbami v Polsku podpořil, bude usilovat o ujištění v této oblasti.

Trump ho poskytl hned na úvodním setkání obou politiků za přítomnosti novinářů, když řekl, že Spojené státy pomohou Polsku se chránit. „Američtí vojáci zůstanou v Polsku,“ ujistil Trump středoevropskou zemi, která má obavy z rozpínavosti Ruska. „Pokud budou (Poláci) chtít, pošleme do Polska další vojáky,“ doplnil.

Polsko kouše ponížení od USA. Postaví půlmilionovou armádu, sní o atomovce

Podstatná část setkání obou politiků se měla týkat právě bezpečnostních otázek včetně hledání cest, jak ukončit válku na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo před více než třemi a půl roky. Dále měl americký prezident s Nawrockým, který patří k jeho obdivovatelům, jednat o obchodu či energetické bezpečnosti.

Polský prezident po schůzce novinářům řekl, že rozhovory o navýšení počtu amerických vojáků jsou na začátku, ale že je přesvědčen o jejich budoucím úspěchu. „Jsem zvláště potěšen tím, že se vedly konkrétní diskuse, pokud jde o tento projekt,“ podotkl.

Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi dnes Trump podle svých slov nemá co dalšího říct. „Pro prezidenta Putina nemám vzkaz,“ řekl šéf Bílého domu. „Moje stanovisko zná a nějak se rozhodne. Budeme buď spokojení, nebo spokojení podle toho, jak se rozhodne, a uvidíte, že pokud budeme nespokojení, budou se dít věci,“ dodal Trump.

Zdroj z Bílého domu agentuře Reuters dnes také řekl, že se Trump chystá v následujících dnech telefonicky spojit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

