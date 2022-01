Polský arzenál je prozrazen. Armádě unikl seznam vybavení včetně stíhaček

Informace, které se dostaly na internet, se týkají výzbroje polské armády, munice, náhradních dílů k bojové technice nebo specializovaných počítačových programů. „Podrobně ukazují, co vlastní polská armáda a co jí chybí. Ze seznamu se dá zjistit, která technika nefunguje dobře,“ uvádí portál onet.pl, který na rozsáhlý únik dat jako první upozornil. Také z nich lze poznat, jaké vybavení mají různé jednotky a co si objednávají.

„Jde o strategická data, která se snaží získat ruská rozvědka. Poslouží k přesnému odhadu, jak je naše země schopná se bránit,“ řekl Piotr Pytel, bývalý šéf vojenské kontrarozvědky.

Podle informátora portálu onet.pl data unikla zřejmě z instituce, která má na starosti armádní nákupy, uskladnění její výstroje a výzbroje i potřebných náhradních dílů.

„Uniklé informace nepředstavují žádné nebezpečí pro bezpečnost státu ani pro fungování polských ozbrojených sil,“ uvedlo polské ministerstvo obrany ve svém prohlášení. Opozice přesto vyzvala šéfa resortu obrany Mariusze Blaszczaka z národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) k demisi.

Portál wyborcza.pl připomněl, že nejde o první případ, kdy se na internet nedopatřením dostaly informace důležité pro polský stát. Loni na jaře se na síti objevila data týkající se 20 000 státních úředníků a pracovníků bezpečnostních složek.

Kdo chtěl, mohl si stáhnout soubor s osobními údaji policistů, celníků, pohraničníků, hasičů, městských policistů, zaměstnanců daňové správy nebo vězeňské služby.