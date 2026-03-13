Polský rozkol v otázce zbrojení. Půjčku EU využijeme i přes veto prezidenta, řekl Tusk

Autor:
  15:13
Polsko bude čerpat prostředky na modernizaci a posílení své armády z unijního programu SAFE navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon určující podmínky týkající se takové půjčky. Řekl to v pátek premiér Donald Tusk. Politici polské proevropské vládní koalice rozhodnutí národněkonzervativního prezidenta ostře kritizují.

Evropská komise v pátek uvedla, že je odhodlána v realizaci dohody s Polskem v rámci programu SAFE pokračovat, ale do domácí politické debaty se nebude nijak zapojovat.

Polsko navýšilo počty jednotek u hranic s Běloruskem. Kvůli obavě z přítomnosti wagnerovců v sousedním státu ke hranici přesunulo dalších 2 000 vojáků. (12. srpna 2023)
Donald Tusk (13. března 2026)
Polsko oslavilo Den armády. Vojenská přehlídka se konala ve Varšavě. (15. srpna 2023)
Oficiální návštěva prezidenta Polské republiky. Příjezd prezidenta Polské republiky Nawrockého s paní Martou Nawrockou na Pražský hrad. Na snímku Karol Nawrocki a Petr Pavel. (24. listopadu 2025)
42 fotografií

Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz před pátečním mimořádným jednáním vlády řekl, že Polsko bude muset využívat stávající nástroje pro využívání nízkoúročených půjček z nástroje SAFE, které nejsou tak dobré jako ty, jež obsahoval zákon odmítnutý Nawrockým.

Polsko masivně zbrojí a dluhy strmě rostou. V zemi sílí volání po dani na obranu

„Bude to těžší, někdy to půjde pomaleji... budeme se muset spoléhat na vlastní sílu, odhodlání, ale uděláme to,“ řekl Tusk.

Polsko může z nástroje SAFE získat půjčky v hodnotě 43,7 miliardy eur (téměř 1,1 bilionu Kč) a rozhodnutí Nawrockého nepodepsat zákon, který vytvořil mechanismus pro využití těchto prostředků, vyostřilo napětí mezi Tuskem a prezidentským palácem.

Varšava měla mít z programu SAFE největší prospěch, nicméně národněkonzervativní opoziční strana Právo a spravedlnosti (PiS) program označuje za snahu Německa vměšovat se do záležitostí Polska. Kritizovala také, že by Polsko ztratilo flexibilitu ve věci nákupu zbraní.

Polsko chce zakázat vjezd čínským autům do vojenských areálů, bojí se špionů

„Dosud jsem si myslel, že i při všech politických kontroverzích existuje mezi vládou a opozicí shoda v otázce odstrašování (ruského prezidenta Vladimira) Putina, podpory Ukrajiny, spojenectví se Spojenými státy a v otázce dozbrojování polské armády,“ řekl polský vicepremiér a ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

Nawrocki představil vlastní návrh financování

Nawrocki, který je spojencem PiS, ve čtvrtek své veto zdůvodnil tím, že Polsko by se na desítky let zadlužilo a že by z věci profitovaly západní banky a finanční instituce. Tvrdil také, že přijetí zákona by znamenalo, že by o bezpečnosti Polska nerozhodovalo jen vedení země, ale i Brusel.

Tuskova vláda zdůrazňovala, že z programu by měl užitek především polský zbrojní průmysl, do kterého by směřovala většina prostředků.

Podle jejích plánů měla státní rozvojová banka BGK spravovat fond určený k vyplácení těchto peněz. Nicméně nyní bude muset vláda využívat existující Fond na podporu ozbrojených sil, jehož pravidla znemožňují vyplatit asi sedm miliard zlotých (40,1 miliardy korun) určených pro pohraniční stráž a policii, píše agentura Reuters.

Polsko ukázalo opevnění východní hranice. Čeká nás intenzivní rok, hlásí armáda

Nawrocki představil vlastní návrh financování armády, který zahrnuje využití nerealizovaných zisků z rostoucí ceny zlatých rezerv centrální banky. Vláda to ale odmítá, protože by to podle ní investice zpozdilo, a podotýká, že centrální banka v posledních letech zisky nevykazuje.

Mluvčí Evropské komise Thomas Regnier dnes také zdůraznil, že Polsko je největším příjemcem peněz v rámci SAFE, mělo by získat téměř třetinu z celého finančního balíku.

„Polsko předložilo velmi silný a dobře připravený plán, který Evropské komise a Rada EU schválily v rekordním čase,“ uvedl mluvčí EK.

„Pokud jde o další možné kroky, platby a podobně, naše pozice je jasná. Čas je pro nás klíčový a my jsme odhodláni plán neprodleně uskutečnit,“ dodal s tím, že unijní exekutiva dokončuje dohodu o půjčce, aby ji mohla podepsat s polskými úřady a vyplatit počáteční částku už v dubnu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.