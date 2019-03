Jak poznat Žida. Polsko pobouřil článek jak z dob nacistického Německa

Seznam údajných židovských rysů se na titulní straně novin objevil společně s článkem „Útok na Polsko na konferenci v Paříži“, který odkazuje na kongres o holokaustu, který se konal minulý měsíc v Paříži. „Jak je můžeme porazit? Takhle to dál nemůže pokračovat. Patří jim celý svět, chtějí nadvládu nad všemi národy, aby vytvořili celosvětový židovský stát. Židovské ženy nemají vrozenou skromnost, tak jako ty polské,“ píše se v textu.

U článku se objevila fotografie spisovatele Jana Grosse, který je autorem klíčového textu o masakru Židů v Jedwabném v roce 1941.

V tomto malém městě zavraždili místní Poláci ve stodole více než tři sta Židů, a to několik dní po převzetí do té doby sovětského území Němci. Role Poláků vyšla najevo až na přelomu tisíciletí, do té doby byli za pachatele pogromu považováni Němci. Gross dostal v roce 1996 Řád Polské republiky za zásluhy, před třemi lety však vládní strana Právo a spravedlnost uvažovala o jeho odebrání.

„Článek ‘Jak rozpoznat žida’ je obzvlášť znepokojující a hrozný. Nemyslím si, že nutně představuje mainstreamové polské myšlení. Je to extrémní periodikum, které je krajně pravicové,“ komentoval záležitost pro list The Washington Post Jonathan Ornstein, který je ředitelem Centra židovské komunity v Krakově.



„Je to okrajový list. To však tento článek nedělá správným ani to neznamená, že je kvůli tomu méně hanlivý. Chtěli bychom od mainstreamových politiků slyšet, že takové projevy nenávisti nemají v Polsku místo,“ prohlásil vrchní polský rabín Michael Schudrich. „Stalo se to ve středu, takže potřebujeme více času, abychom viděli, jak politici zareagují,“ dodává Schudrich.



Polský prezident Andrzej Duda kontroverzní text ve čtvrtek ostře odsoudil. „Situace, jako je otištění tohoto článku, jsou v Polsku naprosto okrajové. Každý jeden z nich si však zaslouží odsouzení, včetně toho posledního,“ uvedl Duda.

Ředitel informačního centra polského parlamentu Andrzej Grzegrzolka nicméně prohlásil, že pokud se tyto noviny prodávají v místním kiosku, nespadá odpovědnost za regulaci jejich prodeje na informační centrum. Později však ustoupil a řekl, že informační centrum zajistí, aby byl týdeník Tylko Polsko vyřazen ze seznamu periodik, která parlament odebírá.

Polská kolektivní paměť týkající se chování vůči Židům za časů druhé světové války je podle Ornsteina v posledních letech velmi problematická. Vláda loni schválila kontroverzní zákon, který trestá připisování jakékoli odpovědnosti za holokaust Polákům. Polsko si za normu vysloužilo kritiku USA a Izraele a později ustoupilo od možnosti věznění za tento přečin.

Nasávají antisemitismus s mateřským mlékem

Minulý měsíc prošly polsko-izraelské vztahy další zkouškou, když média zveřejnila chybnou interpretaci vyjádření izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, které pronesl na summitu ve Varšavě. Vyznělo z něj, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. Myslel tím však, že pouze někteří Poláci kolaborovali s nacisty při holokaustu.



Zpátky se nedržel ani izraelský ministr zahraničních věcí, který prohlásil, že Poláci za druhé světové války nejen spolupracovali s nacisty, ale také „nasávají antisemitismus společně s mateřským mlékem“. Polsko zareagovalo odřeknutím účasti na summitu visegrádské čtyřky v Izraeli, který se poté proměnil v jednání Česka, Maďarska a Slovenska.