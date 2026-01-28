Polský exprezident jde proti proudu. Přidal se k think-tanku napojenému na Trumpa

Autor:
  13:10
Zatímco se evropští státníci hromadně odklánějí od amerického prezidenta Donalda Trumpa – ať už veřejně nebo soukromě – polský exprezident Andrzej Duda se vydal opačným směrem. Jeho novou kariérní štací se totiž stane konzervativní think-tank The Heritage Foundation, který je úzce spjatý s Trumpovým hnutím MAGA a patří mezi autory prezidentovy strategie Project 2025. Duda se podle svých slov cítí poctěn.
Polský exprezident Andrzej Duda

Polský exprezident Andrzej Duda | foto: Reuters

Polský exprezident Andrzej Duda
Polský exprezident Andrzej Duda
Polský exprezident Andrzej Duda
Polský exprezident Andrzej Duda
8 fotografií

„Těším se, že budu moci svými zkušenostmi přispět k dlouholeté práci The Heritage Foundation zaměřené na prosazování konzervativních politických řešení pro Evropu,“ říká Duda, jenž prezidentský palác ve Varšavě opustil v létě minulého roku.

Nyní zamíří do amerického hlavního města Washingtonu coby „významný hostující vědecký pracovník“, což prý odráží „dlouhodobou spolupráci nadace s konzervativními vůdci v zahraničí, kteří věří v ‚novou Evropu‘“. Podle představ organizace pomůže s „transatlantickou bezpečností, připraveností evropské obrany, demokratickou odolností a politickými doporučeními pro budoucnost konzervativního vedení v Evropě“.

Fort Trump. Polský prezident lobboval v Bílém domě za americkou základnu

Vedení think-tanku prý Dudu oceňuje za to, jak pod jeho vedením zesílila vojenská pozice Polska včetně zvyšujících se výdajů na obranu. Vnímá ho jako vzor vůdce, jemuž jde o suverenitu jeho země v době „zvýšeného geopolitického rizika“ a který jasně pochopil, co „národy dluží svým občanům“. A to bezpečí na hranicích i uvnitř státu či „odvahu postavit se samozvaným globálním elitám“.

Duda během svého prezidentského mandátu patřil k otevřeným podporovatelům Trumpovy vlády a po prezidentovi chtěl už před osmi lety pojmenovat plánovanou vojenskou základnu. „Řekl jsem, že bychom velice rádi měli v Polsku permanentní americkou základnu, které bychom říkali Fort Trump. Pevně věřím, že je to možné,“ lichotil tehdy.

„Ať se Evropa uklidní.“ Architekt Projektu 2025 líčí, proč Trump postupuje správně

A když se republikánský prezident po čtyřleté pauze vrátil do úřadu, poslanci Dudovy domovské strany Právo a spravedlnost (PiS) v parlamentu skandovali „Donald Trump!“ připomíná portál Politico s tím, že se PiS od Trumpa neodvrací ani nyní, kdy i jeho dosavadní fanoušci z krajní pravice po celé Evropě začínají o své podpoře pochybovat.

Vlivný konzervativní think-tank The Heritage Foundation spojil své působení s Trumpem a jeho ideologií MAGA (Make America Great Again neboli Udělejme Ameriku opět skvělou) natolik, že patří i k autorům kontroverzního plánu Project 2025 pro druhé Trumpovo prezidentské období.

„Největší rozkol v našich vztazích.“ Trump je přítěž, štve už i své evropské spojence

Obsáhlý dokument se zaměřuje na čtyři hlavní cíle: obnovit rodinu jako středobod amerického života; rozložit státní správu a vrátit vládu do rukou lidu; bránit suverenitu a hranice národa a zajistit Bohem daná individuální práva na svobodný život. Vyzývá k drastické revizi FBI i dalších agentur, zákazu pornografie a boji s „woke propagandou“ či k vyškrtnutí sexuální orientace z federálních předpisů. A byl to právě tento dokument, který přišel s návrhem zrušit ministerstvo školství.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Amazon pokračuje v propouštění. Firma zruší 16 000 pracovních míst

ilustrační snímek

Americký internetový prodejce Amazon celosvětově propustí 16 000 lidí. Nabíral zaměstnance v čase pandemie covidu-19, nyní už jich ale tolik nepotřebuje i kvůli přechodu na umělou inteligenci. Firma,...

28. ledna 2026  14:20

Už ne mezi banány a kokosy. Kokain míří do Evropy i v ponorkách, varuje Europol

Konec banánů, kokain je do Evropy pašován i v ponorkách. (27. ledna 2026)

Kokain se do Evropy pašuje novými cestami a vynalézavými způsoby, například v ponorkách. Velká množství drogy pašovaná v nákladech banánů a kokosových ořechů patří minulosti. Ve středu o tom ve své...

28. ledna 2026  14:15

Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat

Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. Většina byla...

Kauzu týrání zvířat velkého rozsahu řeší nyní Státní veterinární správa (SVS) na Olomoucku. V obci Křelov objevili inspektoři při kontrole téměř devět desítek podvyživených ovcí žijících v nevhodných...

28. ledna 2026  10:33,  aktualizováno  14:03

Za usmrcení dvou lidí u krajnice dostal šofér pět let, má zaplatit miliony

ilustrační snímek

Řidiče, který loni v dubnu poblíž obce Kolaje na Nymbursku způsobil nehodu, při níž zemřeli dva lidé a dva nezletilí se zranili, ve středu potrestal nymburský okresní soud pěti lety vězení. Uložil mu...

28. ledna 2026  14:03

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

28. ledna 2026  13:56

Opozice vyvolá hlasování o vládě. Babiš: O Macinkových zprávách jsem nevěděl

Přímý přenos
Poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny projednají přerozdělení finančních...

Pět opozičních stran vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, oznámil předseda ODS Martin Kupka. Podpisy pro vyvolání hlasování shromáždí ještě ve středu. Opoziční strany nejsou spokojeny s tím, že se...

28. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  13:50

Výjimečná příležitost pro lyžaře. Otevírá se legendární sjezdovka Pod lany

Na sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. (28. ledna 2026)

Na legendární sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. Sezona v libereckém Skiareálu Ještěd je zatím vydařená díky vhodným klimatickým podmínkám a dostatku sněhu. Červená sjezdovka bude pro...

28. ledna 2026  13:35

Macinkovy SMS jsou nešťastné, míní Klaus. Souzní se Zemanem, že k vydírání nedošlo

Prezident Miloš Zeman (vpravo) i bývalý prezident Václav Klaus byli...

Bývalý prezident Václav Klaus považuje textové zprávy, které zaslal ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka pro prezidenta Petra Pavla, za nešťastné. „Ale žádné vydírání to není,” odpověděl...

28. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  13:32

OBRAZEM: V dolech se rubalo, oddávalo i umíralo. Teď těžba po 250 letech končí

Dříve takřka nemyslitelné se stává skutečností. Po 250 letech, tedy po čtvrt...

Dříve nepředstavitelné se za několik dnů stane skutečností. Po zhruba 250 letech, tedy po čtvrt tisíciletí, definitivně skončí těžba černého uhlí. Projděte se s námi obrazově pohnutou historií...

28. ledna 2026  13:29

Přeplácel stavební firmu. Vrchní soud potvrdil vězení pro bývalého starostu

Abertamský starosta Zdeněk Lakatoš u vstupního portálu dolu Mauricius.

Šestiletý trest, který Krajský soud v Plzni vloni v červnu vyměřil bývalému starostovi Abertam Zdeňku Lakatošovi, beze zbytku platí. Státní zastupitelství jej v souvislosti s přestavbou bývalého...

28. ledna 2026  13:13

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Soud v kauze Vidkun zmírnil tresty, expolicista má místo vězení podmínku

Bývalý policejní šéf Karel Kadlec (vpravo) byl 1. října 2024 jediným...

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání...

28. ledna 2026  13:12

Ostravská kriminálka má po letech nevyřešenou vraždu, seniora našli v bytě

Ilustrační snímek

Poprvé po deseti letech nemohou moravskoslezští policisté s uspokojením oznámit, že se v uplynulém roce podařilo vyřešit všechny vraždy. Stále jim totiž zbývá objasnit jeden případ nejzávažnější...

28. ledna 2026  13:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.