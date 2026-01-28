„Těším se, že budu moci svými zkušenostmi přispět k dlouholeté práci The Heritage Foundation zaměřené na prosazování konzervativních politických řešení pro Evropu,“ říká Duda, jenž prezidentský palác ve Varšavě opustil v létě minulého roku.
Nyní zamíří do amerického hlavního města Washingtonu coby „významný hostující vědecký pracovník“, což prý odráží „dlouhodobou spolupráci nadace s konzervativními vůdci v zahraničí, kteří věří v ‚novou Evropu‘“. Podle představ organizace pomůže s „transatlantickou bezpečností, připraveností evropské obrany, demokratickou odolností a politickými doporučeními pro budoucnost konzervativního vedení v Evropě“.
Vedení think-tanku prý Dudu oceňuje za to, jak pod jeho vedením zesílila vojenská pozice Polska včetně zvyšujících se výdajů na obranu. Vnímá ho jako vzor vůdce, jemuž jde o suverenitu jeho země v době „zvýšeného geopolitického rizika“ a který jasně pochopil, co „národy dluží svým občanům“. A to bezpečí na hranicích i uvnitř státu či „odvahu postavit se samozvaným globálním elitám“.
Duda během svého prezidentského mandátu patřil k otevřeným podporovatelům Trumpovy vlády a po prezidentovi chtěl už před osmi lety pojmenovat plánovanou vojenskou základnu. „Řekl jsem, že bychom velice rádi měli v Polsku permanentní americkou základnu, které bychom říkali Fort Trump. Pevně věřím, že je to možné,“ lichotil tehdy.
A když se republikánský prezident po čtyřleté pauze vrátil do úřadu, poslanci Dudovy domovské strany Právo a spravedlnost (PiS) v parlamentu skandovali „Donald Trump!“ připomíná portál Politico s tím, že se PiS od Trumpa neodvrací ani nyní, kdy i jeho dosavadní fanoušci z krajní pravice po celé Evropě začínají o své podpoře pochybovat.
Vlivný konzervativní think-tank The Heritage Foundation spojil své působení s Trumpem a jeho ideologií MAGA (Make America Great Again neboli Udělejme Ameriku opět skvělou) natolik, že patří i k autorům kontroverzního plánu Project 2025 pro druhé Trumpovo prezidentské období.
Obsáhlý dokument se zaměřuje na čtyři hlavní cíle: obnovit rodinu jako středobod amerického života; rozložit státní správu a vrátit vládu do rukou lidu; bránit suverenitu a hranice národa a zajistit Bohem daná individuální práva na svobodný život. Vyzývá k drastické revizi FBI i dalších agentur, zákazu pornografie a boji s „woke propagandou“ či k vyškrtnutí sexuální orientace z federálních předpisů. A byl to právě tento dokument, který přišel s návrhem zrušit ministerstvo školství.