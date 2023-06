Alicja má jako první dítě v Polsku srdce od dárce z ciziny, přišlo z Česka

Lékaři Alicji, žijící na severu Polska, zjistili restrikční kardiomyopatii, vzácné srdeční onemocnění, když jí byly dva roky. Kromě toho trpěla plicní hypertenzí, kvůli které původně potřebovala transplantaci srdce i plic, a to, že by se pro ni podařilo najít vhodného dárce, bylo nepravděpodobné. Lékařům v Gdaňsku se ale podařilo zmírnit její problémy s plicní hypertenzí, a díky tomu ji mohli zařadit do programu na transplantaci srdce.

Odpovídající orgán se pro dívku našel v květnu v Česku. „Zrovna jsem jela s dcerami na holčičí nákupy,“ vypráví Tatiana, matka Alicji, o tom, jak jí z nemocnice zavolali, že mají pro dívku vhodné srdce. „Musely jsem se vrátit a rychle se vydat do Zabrze,“ dodává.

Alicja dostala srdce z Česka díky mezinárodní spolupráci, která vychází z toho, že když v dané zemi není pro daný orgán vhodný příjemce, může ho dostat někdo v zahraničí. Informace se objeví na evropském portálu Foedus, který sdružuje koordinátory transplantačních programů v jednotlivých zemích EU.

Slezské centrum pro nemoci srdce uvádí, že doposud se v Polsku uskutečnily tři transplantace orgánů od dárců ze zahraničí. Kromě srdce z Česka pro Alicju to byl ten samý orgán rovněž z ČR pro dospělého příjemce a játra od dárce v Německu. Polsko naopak kvůli nedostatku svých vhodných příjemců na platformu Foedus nahlásilo možnost předat tři orgány: dvoje plíce a jedno srdce.

Alicja zahájila v nemocnici rehabilitaci a podle své matky má s každým dnem více síly. Do transplantace půl roku prakticky proležela, nyní začíná znovu chodit. Touží po tom, že bude jezdit na kole.