Vznikne dronová armáda. Polsko a Ukrajina spojují síly, doufají v peníze EU

Polsko a Ukrajina budou spolupracovat v nové iniciativě týkající se dronů, oznámili polský premiér Donald Tusk a předsedkyně ukrajinské vlády Julija Svyrydenková na konferenci ve městě Rzeszów. Takzvaná dronová armáda má podle jejich záměru spojit unijní a polské peníze s polskými firmami a vývojovými středisky a také s ukrajinskými schopnostmi a znalostmi, nabytými na bojišti, uvedl Tusk na sociální síti X.
Polský premiér Donald Tusk (uprostřed) a ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková (vpravo) se účastní druhého dne konference „Road to URC – Security and Defense Dimension" na Technické univerzitě v Rzeszowě v Polsku. (27. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Rzeszów v této válce slouží jako důležité centrum pomoci ze Západu.

Tusk podle serveru Defence24 zdůraznil, že rozvoj moderních bezpilotních prostředků je klíčový pro bezpečnost Polska i celé Evropy. Upozornil, že Ukrajina získala unikátní zkušenosti s obranou proti dronům a tyto zkušenosti by se měly stát také součástí polských vojenských schopností. Rekonstrukce Ukrajiny a stabilizace regionu budou podle premiéra možné jen v případě zajištění trvalého míru a bezpečnosti.

Ukrajina se podle Tuska stala díky zkušenostem z bojů a rychlému rozvoji vojenských technologií jedním z nejdůležitějších partnerů při budování protivzdušné obrany. Polský projekt dronové armády by se měl rozvíjet na základě peněz z Evropské unie a Polska a ukrajinských zkušeností a technologií.

Polsko si musí vybudovat vlastní schopnosti v oblasti bezpilotních letounů nejen kvůli podpoře Ukrajiny, ale i kvůli zajištění bezpečnosti vlastních obyvatel, dodal premiér.

Bránily by nás? Tusk pochybuje o USA, vyzývá ke společné evropské obraně

Premiérka Svyrydenková poukázala na přeměnu ukrajinského obranného průmyslu, který se od vypuknutí války významně rozrostl a stal se jedním z klíčových prvků hospodářství napadené země. Ukrajina, která byla zpočátku odkázaná na pomoc z ciziny, je nyní s to vytvářet vyspělé zbraně. Ukrajinské technologie reálně ovlivňují průběh bojů, umožňují efektivně ničit ruské vybavení, včetně velmi nákladných a vyspělých zbraňových systémů.

Spolupráce s Polskem může podle premiérky prospět oběma stranám, v bezpečnosti a při rozvoji zbrojního průmyslu, tak i dalších ekonomických projektů. Svyrydenková označila Polsko za jednoho z nejdůležitějších partnerů, který Ukrajině pomáhá od začátku války, a spolupráce také pomáhá integraci Ukrajiny do EU.

Polsko omezilo sociální dávky ukrajinským uprchlíkům, jejich ochranu ale zachová

Konference se zúčastnil také komisař pro obranu Andrius Kubilius, podle kterého je spojení potenciálu Ukrajiny a EU nezbytné pro účinné odstrašení Ruska. Ukrajina disponuje technologickými řešeními, která se osvědčila v boji a která se mohou stát základen nové evropské spolupráce v obraně, uvedl a poukázal na význam nejen finanční podpory, ale i většího zapojení Ukrajiny do evropského trhu.

Ukrajina má podle komisařova názoru potenciál stát se jedním z motorů hospodářského růstu v Evropě a posílení bezpečnosti celého regionu, dodal server.

Mezi technologiemi vystavenými na konferenci byly drony a další zbraně vyzkoušené v boji. Více než 120 vystavovatelů z obranného sektoru předvedlo řešení navržená tak, aby odpovídala rychlým změnám moderního bojiště, poznamenala agentura PAP.

Pondělní konference ve městě na jihovýchodě Polska předchází červnové konferenci v Gdaňsku, která bude věnována poválečné obnově Ukrajiny.

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Boj za Timmyho záchranu pokračuje. Velrybu chtějí naložit na barku

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Tým dobrovolníků se na severu Německa pokusí naložit uvázlou velrybu na velký nákladní člun v úterý. Na tiskové konferenci o tom v pondělí informoval zástupce záchranářské iniciativy.

27. dubna 2026  19:20

Litva rozbila ruské vražedné spiknutí. Stála za ním GRU

Litevská policie. Ilustrační foto.

Litva obvinila 13 lidí z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl v pondělí náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří...

27. dubna 2026  15:34,  aktualizováno  18:59

Vznikne dronová armáda. Polsko a Ukrajina spojují síly, doufají v peníze EU

Polský premiér Donald Tusk (uprostřed) a ukrajinská premiérka Julia...

Polsko a Ukrajina budou spolupracovat v nové iniciativě týkající se dronů, oznámili polský premiér Donald Tusk a předsedkyně ukrajinské vlády Julija Svyrydenková na konferenci ve městě Rzeszów....

27. dubna 2026  18:38

Na Žižkově zazněly dva výstřely. Z okna domu střílel silně opilý muž

Opilý muž střílel z okna domu. Policie ho zajistila

Dva výstřely se ozvaly dneska odpoledne na pražském Žižkově. Jak policie zjistila, pálil z okna domu silně opilý muž. Rány vyšly z flobertky. Okolnosti i motiv činu dál zjišťují kriminalisté.

27. dubna 2026  18:33

Dlouhá cesta do EU a odevzdání Donbasu. Merz řekl, co chtít po Ukrajině v referendu

Německý kancléř Friedrich Merz na summitu EU v kyperské Nikósii. (24. dubna...

Ukrajina bude možná muset akceptovat územní ztráty, aby si připravila cestu k členství v EU, sdělil německý kancléř Friedrich Merz. Poněkud tak mírnil ukrajinské naděje na zrychlení procesu vstupu do...

27. dubna 2026  18:19

Policie chce v kauze zfušovaných silnic poslat k soudu dalších osm lidí a firmu

Silnice v Loučanech patří k těm, které se prověřují v rámci korupční kauzy...

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat dalších osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji....

27. dubna 2026

Babiš v Ázerbájdžánu: Česko stojí ve frontě na plyn, pro Baku jsme prioritní partner

Premiér Andrej Babiš a prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Alijev na...

Od našich zpravodajů v Ázerbájdžánu Premiéra Andreje Babiše (ANO) uvítal ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. K přijetí české delegace ale nedošlo podle původních plánů v Baku, nýbrž v městečku Gabala, které patří k hlavním horským...

27. dubna 2026  10:05,  aktualizováno  17:51

Odvolací soud začal řešit střet cyklisty s řidičkou, která později zemřela

Obžalovaný Václav Socher u Vrchního soudu v Praze (27. 4. 2026)

Odvolací senát dnes začal řešil fyzický konflikt mezi cyklistou a řidičkou, která několik dní po tomto incidentu v centru Prahy zemřela. Kauza je skutkově i právně komplikovaná, soud po celodenním...

27. dubna 2026  17:42

EET 2.0 je připravena, obstrukce opozice nečekám, sdělila Schillerová

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová nechce razantně snižovat daň z příjmu právnických osob, preferuje zrychlování odpisů. Chce tak podpořit nastartování ekonomiky. Řekla to na...

27. dubna 2026  17:35

Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v...

Vláda premiéra Andreje Babiše chce prodloužit a rozšířit dráhu na letišti v Karlových Varech. Předseda vlády to řekl v pondělí po jednání na obchodním fóru v ázerbájdžánské Gabale, kde mimo jiné...

27. dubna 2026  17:31

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

VZP chce rychleji zavádět nové technologie. Dočasně je uhradí, sází i na AI

Tisková konference Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) na téma strategie...

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) spustí projekt, který má zrychlit vstup zdravotnických inovací do praxe. Nové technologie, včetně aplikací či nástrojů využívajících umělou inteligenci, bude...

27. dubna 2026  14:39,  aktualizováno  17:17

Nevím, proč to dělá. Na nápravu je dost času, odmítl Babiš Pavlovu kritiku k NATO

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v...

Od našich zpravodajů v Ázerbájdžánu Premiér Andrej Babiš v reakci na kritiku prezidenta Petra Pavla odmítl, že by jeho kabinet rezignoval na obranné závazky. Podle něj vláda po čtyřech měsících u moci připravuje projekty, které posílí...

27. dubna 2026  17:15

