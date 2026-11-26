RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Poláci se dlouho dívali na západní Evropu jako na vzor, kterému se měli přiblížit. Dnes podle Macieje Ruczaje stačí vyjít do ulic polských měst, aby člověk pochopil, proč se tento pocit mění.
„Často to v Polsku vypadá podstatně lépe než na Západě,“ řekl politolog z Centra transatlantických vztahů Univerzity CEVRO. Proměnu pozoruje hlavně u mladých Poláků. „Už nemají komplexy, které jsme ještě zdědili z doby komunismu vůči Západu.“
Právě v době, kdy Polsku roste sebevědomí, se ale podle Ruczaje vyčerpává model, který mu pomohl zbohatnout. Země těžila z napojení na silnější ekonomiky, zejména na Německo, a z početné a levné pracovní síly. S vyšší životní úrovní rostou mzdy a demografický vývoj podle něj postupně zmenší i počet lidí, kteří budou na trhu práce k dispozici.
Otázkou proto je, zda polské firmy dokážou vyrábět zboží a nabízet služby s vyšší přidanou hodnotou. Výhodou Polska je podle Ruczaje pestřejší ekonomika. Žádné odvětví v ní nehraje tak výraznou roli jako automobilový průmysl v Česku nebo na Slovensku. Díky tomu se může snáz přizpůsobit změnám, i když na ni stejně jako na zbytek Evropy doléhá oslabení německé ekonomiky a konkurence z Číny.
Obrana na dluh a spor o americkou základnu
K nejistotě ohledně dalšího růstu se přidávají náklady na obranu. Značnou část modernizace armády Polsko podle Ruczaje financuje dluhem. Pro veřejné finance proto bude důležité i to, kolik peněz bude mít země v příštích letech k dispozici z evropských fondů.
Od vstupu do NATO se Varšava snaží získat co nejpevnější bezpečnostní záruky v podobě amerických vojáků na svém území. O stálé americké základně se podle Ruczaje vede pokročilé jednání, v němž prezidentu Karolu Nawrockému pomáhá dobrý vztah s Donaldem Trumpem. Washington současně zvažuje, jak svou vojenskou přítomnost v Evropě uspořádat.
Základnu veřejně podporuje i vláda Donalda Tuska. Ruczaj však upozorňuje na nedůvěru mezi prezidentem a vládními představiteli ohledně toho, jakou váhu jednání skutečně přikládají.
Právě na základně je podle něj vidět, jak může spor mezi premiérem a prezidentem oslabovat schopnost země prosazovat společné zájmy.
Ústavní krize už běží
Ještě ostřeji se mocenský konflikt projevil ve sporu o Ústavní tribunál. Tuskova vláda podle Ruczaje od nástupu v prosinci 2023 zpochybňovala jeho legitimitu a neuznávala jeho rozhodnutí. Poslední vývoj politolog označil za „silové převzetí jedné z klíčových ústavních institucí“.
„Ústavní krize běží. A běží dlouhodobě,“ řekl. Polsko si podle něj na podobné spory zvyklo, a přestože zhoršují fungování státu, masové demonstrace kvůli tribunálu neočekává.
Změnu pravidel pro výběr ústavních soudců prosazuje podle Ruczaje prezident a část opozice. Překážku politolog vidí u Tuska i u opozičního Práva a spravedlnosti. Obě politické síly podle něj mají zájem udržet si na tribunál vliv.
Tusk může vyhrát a hledat partnery
Výsledek příštích parlamentních voleb může patovou situaci ještě zkomplikovat. Ruczaj považuje Tuska za favorita, část jeho náskoku v průzkumech však podle něj vznikla na úkor menších stran, s nimiž dnes vládne. Tusk tak může dopadnout podobně jako Právo a spravedlnost v roce 2023. To tehdy získalo nejvíc hlasů, většinu v Sejmu ale sestavili jeho soupeři.
Do povolebních jednání může podle Ruczaje promluvit i Konfederace polské koruny Grzegorze Brauna. Její projevy vůči Rusku považuje politolog za znepokojivé, protože podle něj opakují část ruských narativů. „Je to partner, kterého si nikdo nepřeje,“ řekl. Rozložení mandátů však může přimět ostatní strany, aby s Braunem počítaly.
Ruczaj připouští i možnost, že roztříštěnost pravice pomůže Tuskovu uskupení k většině křesel s méně než polovinou hlasů. Podobně v roce 2015 získalo Právo a spravedlnost většinu mandátů s necelými 40 procenty. Kdo bude v Polsku vládnout, tak podle politologa nemusí být jasné ani den po volbách.