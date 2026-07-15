„Rusové znovu nad Baltským mořem agresivně sledovali naše cvičení (týkající se) sladění systémů protivzdušné obrany. Byla proto do vzduchu vyslána dvojice našich služebních letounů z Malborku, která zachytila dvojici Su-30SM2 z Kaliningradu,“ uvedl Kosiniak-Kamysz. Ruské stroje se podle něj nepřiblížily k polskému vzdušnému prostoru a nad mořem navíc operovaly dvě švédské stíhačky, které zachycené ruské letouny eskortovaly.
O den dříve polský ministr uvedl, že piloti polských strojů F-16 zachytili asi 30 kilometrů od polského pobřežního města Ustka ruský Iljušin Il-20. Když polští piloti s posádkou ruského letounu navázali kontakt a dali jí najevo, že má prostor opustit, letadlo odletělo směrem do Ruska. „Jde po dlouhé době o první ruský pokus přiblížit se k naší námořní hranici s cílem vysledovat naše systémy protivzdušné obrany,“ řekl tehdy Kosiniak Kamysz.
|
Polské stíhačky zahnaly nad Baltem ruský průzkumný letoun
Agentura PAP napsala, že ruské průzkumné letouny pravidelně létají nad Baltským mořem, často ale mají vypnuté transpondéry a neinformují o svých letových plánech. Je pak těžší je vysledovat.