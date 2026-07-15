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Polské stíhačky opět zachytily nad Baltským mořem ruské letouny

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  21:07
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lockheed Martin

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Polské stíhačky zachytily nad Baltským mořem dva ruské letouny Su-30SM2, které sledovaly cvičení zaměřené na sladění systémů protivzdušné obrany. Uvedl to ve středu na síti X polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. O den dříve šéf polského resortu obrany oznámil, že polské letouny zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun Iljušin Il-20.

„Rusové znovu nad Baltským mořem agresivně sledovali naše cvičení (týkající se) sladění systémů protivzdušné obrany. Byla proto do vzduchu vyslána dvojice našich služebních letounů z Malborku, která zachytila dvojici Su-30SM2 z Kaliningradu,“ uvedl Kosiniak-Kamysz. Ruské stroje se podle něj nepřiblížily k polskému vzdušnému prostoru a nad mořem navíc operovaly dvě švédské stíhačky, které zachycené ruské letouny eskortovaly.

O den dříve polský ministr uvedl, že piloti polských strojů F-16 zachytili asi 30 kilometrů od polského pobřežního města Ustka ruský Iljušin Il-20. Když polští piloti s posádkou ruského letounu navázali kontakt a dali jí najevo, že má prostor opustit, letadlo odletělo směrem do Ruska. „Jde po dlouhé době o první ruský pokus přiblížit se k naší námořní hranici s cílem vysledovat naše systémy protivzdušné obrany,“ řekl tehdy Kosiniak Kamysz.

Polské stíhačky zahnaly nad Baltem ruský průzkumný letoun

Agentura PAP napsala, že ruské průzkumné letouny pravidelně létají nad Baltským mořem, často ale mají vypnuté transpondéry a neinformují o svých letových plánech. Je pak těžší je vysledovat.

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