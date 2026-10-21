V Polsku zadrželi šestnáctiletého chlapce. Podle policistů chystal vraždu mnoha lidí

Do hledáčku policie se chlapec dostal na základě informací, „že podniká aktivity, aby si připravil podmínky pro vraždu velkého počtu lidí,“ uvedla policejní mluvčí. Další podrobnosti o zadrženém teenagerovi nezveřejnila. Oddělení soudu, které má na starosti kriminalitu nezletilých, chlapce na tři měsíce poslalo do výchovného ústavu. O jeho dalším osudu se bude rozhodovat během soudního procesu.
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Žák na škole v Polsku zaútočil nožem a zranil devět lidí. V batohu měl výbušninu
Před měsícem členové kontrarozvědky na předměstí Katovic zadrželi sedmnáctiletého mladíka, který údajně pod vlivem krajně pravicové ideologie připravoval velký teroristický útok. Vypátrali ho na základě analýzy kontaktů dvou šestnáctiletých chlapců, které policie zadržela o něco dříve. Byli aktivní v extremistických a neonacistických skupinách na internetu.
Začátkem tohoto měsíce na třech školách v Polsku útočili jejich současní nebo bývalí žáci či studenti. Na jedné ze škol mladík smrtelně zranil školnici. Zranění utrpělo ve všech třech případech okolo 15 lidí. Polská policie kvůli tomu začala docházet přímo do škol a zesílila kontroly v jejich okolí.