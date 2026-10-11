Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování útoku na premiéra Tuska

„Muž, který vyhrožoval a plánoval útok na premiéra Tuska, byl zadržen,“ uvedl na síti X Kierwiński. Na stejné platformě to potvrdil také sám premiér, který zároveň poděkoval policii za rychlé a rozhodné jednání.
Kierwiński později stanici TVP Info řekl, že zadrženému muži je kolem šedesáti let, a že byl zatčen v Dolním Slezsku. „Policie se k němu dostala díky důkladné analýze obsahu zveřejněného na internetu,“ dodal ministr s tím, že úřady prověřují kromě online aktivity podezřelého také jeho kontakty.
Hrozba byla znepokojivější než ty předchozí, sděloval televizi vládní mluvčí Adam Szlapka. „K této věci přistupujeme smrtelně vážně,“ říkal stanici TVN 24 mluvčí ministra pověřeného koordinací tajných služeb Jacek Dobrzyński po dopolední poradě v protiteroristickém centru polské kontrarozvědky ABW, které se zúčastnili také zástupci dalších bezpečnostních složek.
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„Policie, ochrana ústavních činitelů, zpravodajské služby dostávají každý měsíc, rok od roku stále více výhrůžek a hrozeb týkajících se Polska a Poláků. Teď mluvíme o hrozbách proti nejdůležitějším státním představitelům, o hrozbách týkajících se bezpečnosti a života premiéra a vicepremiéra,“ dodal mluvčí podle televize TVN 24.
Informace byla podle mluvčího natolik závažná a věrohodná, že se úřady rozhodly informovat veřejnost, aby se nestalo, že zamlčovaná informace vyvolá spekulace.
Kontakt s radikální organizací
Autor výhrůžky podle TVN v mailu zaslaném premiérově ochrance tvrdil, že přes sociální sítě navázal kontakt s jednou radikální organizací, u které hledal dobrovolníky ochotné spáchat atentát za použití střelných zbraní. Uvedl, že s mužem s křestním jménem Krzysztof hovořil o zbraních, o nenávisti vůči vládě a o chystané masové vraždě. Dobrzyński se zdržel dalších podrobností.
„Věc je vážná,“ zdůraznil dříve vládní mluvčí Szlapka. Premiér je podle něj ve Varšavě a věnuje se svým povinnostem, zatímco ochranka ústavních činitelů, kontrarozvědka a policie se zabývají hrozbou, kterou označil za „více znepokojivou než předchozí výhrůžky“. Hrozba přišla elektronickou poštou, ale „nešlo jen o e-mail“, dodal. „Situace vyžaduje mimořádnou ostražitost. Podobné signály se nesmí v žádném případě podceňovat,“ řekl.
Oznámení o chystaném atentátu přišlo v době, kdy jsou polské úřady ve stavu vysoké pohotovosti kvůli vlně násilí ve školách, která si ve čtvrtek vyžádala život školnice, poznamenala agentura Reuters.
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Stručná informace o „možném atentátu“ bez objasnění podstaty hrozby nebyla příkladem dobré komunikace v krizové situaci. Bezpečnostní složky byly povinny hrozbu brát vážně a ověřit ji, ale veřejnost se měla dozvědět, co se skutečně ví a co je domněnkou. Takto lidi vystavily obavám a nejistotě, řekl listu Rzeczpospolita expert na krizovou komunikaci Tomasz Safjański.
„Nešlo o transparentní komunikaci, ale o informační vakuum, ve kterém se lidé mají bát, ale nemají právo vědět, čeho se mají bát,“ míní. „Stát, který nevysvětluje, občané, kteří spekulují, a politici, kteří stupňují podezíravost, vytvářejí prostředí, ve kterém se dezinformace šíří samy,“ varoval.
Tusk v září varoval před možným zesílením hybridních útoků Ruska na východní křídlo NATO. Moskva podle něj plánuje i útoky drony či raketami na evropské země včetně Polska s cílem oslabit západní podporu boje Ukrajiny proti ruské invazi. Moskva jakékoli takové plány popřela, připomněla agentura AP.
Česká reakce
K nynějšímu dění se již vyjádřili i zástupci českého ministerstva zahraniční. „Důrazně odsuzujeme jakékoli výhrůžky a násilí namířené proti demokraticky zvoleným představitelům. Naše bezpečnostní a zpravodajské služby jsou v kontaktu se svými partnery. Česká republika je připravena poskytnout Polsku veškerou součinnost,“ stojí na sociální síti MZV.
Ministr zahraničí Petr Macinka rovněž hovořil se svým polským protějškem Radosławem Sikorskim, aby jej ujistil o plné solidaritě.