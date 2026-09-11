Zpackaná sabotáž v Polsku? Místo zbrojovky lehl popelem sklad hraček

O den později dosud nedopadený žhář podpálil závod WB Electronics ve městě Skarzysko-Kamienna, který vyrábí drony používané polskou i ukrajinskou armádou, připomněl deník. Podle listu není zřejmé, zda jde o náhodu či spolu oba požáry souvisejí. „Pokud i požár ve skladu hraček byl dílem diverze podniknuté na zakázku zahraničních tajných služeb, pak smysluplnějším cílem by byla sousední zbrojovka Arex,“ poznamenal list. ABW deníku potvrdila, že začala událost prověřovat.
|
Polsko potvrdilo zadržení dvou občanů kvůli útoku v Pardubicích. Jsou ve vazbě
Požár v polské továrně na drony pravděpodobně způsobila sabotáž, uvedl počátkem září polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. „Všechno nasvědčuje tomu, že máme co do činění se sabotáží,“ řekl novinářům. Prokurátoři již dříve uvedli, že vyšetřují, zda se na úmyslném založení požáru, který způsobil škody odhadované na 15 milionů zlotých (asi 84 milionů Kč), nějak podílely zahraniční zpravodajské služby.
Evropské země podezírají, že za vlnou podobných incidentů na kontinentu stojí Rusko, což Moskva popírá.
|
Za požárem obchodního centra ve Varšavě stáli ruští agenti, tvrdí Tusk
Ruské tajné služby obvykle podle západních zpravodajců pro takové úkoly najímají nikoliv Rusy, ale Ukrajince, Bělorusy či občany jiných zemí v regionu, pro které je snadnější přicestovat do Polska a které je těžší spojit s Moskvou. A dopadnout vykonavatele je něco jiného, než toho, kdo je do akce poslal, poznamenal server Wirtualna Polska.