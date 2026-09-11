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Zpackaná sabotáž v Polsku? Místo zbrojovky lehl popelem sklad hraček

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  18:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Polská kontrarozvědka ABW vyšetřuje nedávný požár ve skladu hraček v Gdyni kvůli podezření, že objekt mohl omylem zapálit útočník, který se spletl. Hned vedle totiž stojí podnik patřící jedné z největších soukromých zbrojovek v zemi, WB Group, napsal v pátek list Gazeta Wyborcza. Sklad hraček vzplál na konci srpna.

O den později dosud nedopadený žhář podpálil závod WB Electronics ve městě Skarzysko-Kamienna, který vyrábí drony používané polskou i ukrajinskou armádou, připomněl deník. Podle listu není zřejmé, zda jde o náhodu či spolu oba požáry souvisejí. „Pokud i požár ve skladu hraček byl dílem diverze podniknuté na zakázku zahraničních tajných služeb, pak smysluplnějším cílem by byla sousední zbrojovka Arex,“ poznamenal list. ABW deníku potvrdila, že začala událost prověřovat.

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Požár v polské továrně na drony pravděpodobně způsobila sabotáž, uvedl počátkem září polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. „Všechno nasvědčuje tomu, že máme co do činění se sabotáží,“ řekl novinářům. Prokurátoři již dříve uvedli, že vyšetřují, zda se na úmyslném založení požáru, který způsobil škody odhadované na 15 milionů zlotých (asi 84 milionů Kč), nějak podílely zahraniční zpravodajské služby.

Evropské země podezírají, že za vlnou podobných incidentů na kontinentu stojí Rusko, což Moskva popírá.

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Ruské tajné služby obvykle podle západních zpravodajců pro takové úkoly najímají nikoliv Rusy, ale Ukrajince, Bělorusy či občany jiných zemí v regionu, pro které je snadnější přicestovat do Polska a které je těžší spojit s Moskvou. A dopadnout vykonavatele je něco jiného, než toho, kdo je do akce poslal, poznamenal server Wirtualna Polska.

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Zpackaná sabotáž v Polsku? Místo zbrojovky lehl popelem sklad hraček

ilustrační snímek

Polská kontrarozvědka ABW vyšetřuje nedávný požár ve skladu hraček v Gdyni kvůli podezření, že objekt mohl omylem zapálit útočník, který se spletl. Hned vedle totiž stojí podnik patřící jedné z...

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