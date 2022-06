Afrika se chystá opět do pohybu. Emigrovat chce více než polovina mladých

Mezi faktory, které přispívají k jejich pesimistickému pohledu na budoucnost kontinentu, patří podle zjištění především covid-19, klima, nestabilita a násilí, cituje průzkum The Guardian. Dřívější optimismus početné skupiny mladých lidí narazil na nedostatečný přístup k financím a příležitostem, ze kterého viní postarší vedení svých zemí.

„Mnoho lidí, zejména ze středních vrstev, říká, že tady nemá moc do čeho investovat, takže chtějí jít do zahraničí,“ řekla Cholúd Chaírová, zakladatelka súdánského think tanku Confluence Advisory. Dochází tak podle ní k masivnímu odlivu mladých lidí, třeba ze Súdánu. To dál snižuje schopnost země nastavit potřebný politický a ekonomický rámec, a stát se tak ocitá v začarovaném kruhu.

Podle průzkumu bylo pouze 32 procent ze 4 500 dotázaných mladých lidí ve věku 18 až 24 let optimistických ohledně vyhlídek Afriky, což je pokles o 11 procent oproti předchozímu průzkumu. Naposledy bylo šetření tohoto druhu provedeno na začátku roku 2020.

„Pro mnoho afrických zemí je tento rok volební nebo předvolební, je tedy logické, že lidé budou vnímat nestabilitu jako problém,“ řekl Ivor Ichikowitz, jehož jihoafrická rodinná nadace vypracování zprávy zadala. Mnozí mladí lidé měli navíc podle Ichikowitze kvůli pandemii přerušenou školní docházku a jejich rodiny přišly kvůli covidu o příjmy.

Téměř ve všech zemích se nejméně dvě třetiny mladých lidí domnívaly, že se jejich země ubírají špatným směrem, s výjimkou Rwandy a Ghany, kde bylo 60, respektive 56 procent mladých lidí optimistických ohledně směřování své země.

Respondenti z Nigérie a Zambie se naopak zařadili na poslední místa. Názory týkající se vyhlídek kontinentu jako celku byly více rozdělené. Pouze v Ghaně se většina respondentů domnívala, že se Afrika ubírá správným směrem.

Přibližně 60 procent obyvatel Afriky je mladších 25 let a více než třetina je ve věku 15 až 34 let. Do roku 2100 bude mít Afrika podle předpovědí nejmladší obyvatelstvo na světě s průměrným věkem 35 let.