Rusové nevěří, že rozpoutali peklo, říká válečný reportér Vojtěch Boháč

Tuší ruští vojáci, že střílejí do dětí? A do novinářů? Proč Putin Rusy přitahuje? Čím se liší od Ukrajinců? Co nasměrovalo Ukrajinu na Západ? A je šance, že se i Rusko vydá cestou demokracie? I o tom jsme si povídali s reportérem, spoluzakladatelem a šéfredaktorem nezávislého zpravodajského serveru Voxpot a politologem Vojtěchem Boháčem, který studoval v Rusku, na Ukrajinu jezdí mnoho let, strávil tam měsíc během začátku války a nyní se do země decimované ruskou armádou vydal znovu. | foto: Michal Sváček, MAFRA