K Trumpovi má v EU různý přístup pět skupin. Jednu vede Babiš, píší v Bruselu

Autor: ,
  18:52
Jak se Evropská unie postaví k chování amerického prezidenta Donalda Trumpa? Podle bruselského portálu Politico existuje pět různých skupin politiků rozdělených podle přístupu k americkému vůdci. Každá z nich má svou vůdčí osobnost a za lídra jedné ze skupin označilo Politico i českého premiéra Andreje Babiše, který patří k Trumpovým sympatizantům.
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku premiér Andrej Babiš. (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Italská premiérka Giorgia Meloniová (9. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal...
Francouzský prezident Emmanuel Macron na zasedání Světového ekonomického fóra...
Německý kancléř Friedrich Merz na návštěvě v Indii. (12. ledna 2026)
19 fotografií

Minulý víkend Trump ohlásil dodatečná desetiprocentní cla na produkci Dánska a dalších sedmi evropských zemí, které jeho záměr získat pro Spojené státy Grónsko odmítají. Ve středu večer však od toho ustoupil, když po schůzce se šéfem NATO Markem Ruttem oznámil shodu na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti.

Mluvčí NATO pak uvedl, že na zajištění bezpečnosti Arktidy budou země Aliance pracovat společně. Summit EU se sice koná v pozitivnější atmosféře, než by se zdálo o 24 hodin dříve, kolem budoucí dohody ohledně Grónska ale stále panuje nejistota, píše Politico. Účastníci jednání se tak budou snažit zjistit, na čem se vlastně Rutte s Trumpem dohodli a jak na to reagovat.

Lídři EU jednají o Grónsku. Babiš se nejprve setkal s Tuskem

Vzhledem k tomu, že americký prezident odvolal svou hrozbu ohledně zavedení cel proti několika evropským zemím, je nepravděpodobné, že by lídři schválili plánovaná odvetná obchodní opatření. Pracovní večeře je však podle mnohých diplomatů i nadále klíčová pro prodiskutování řady otázek souvisejících se vztahy mezi EU a USA, ať už jde o ruskou agresi proti Ukrajině či novou Trumpovu Radu míru.

Předseda unijních summitů bude muset čelit různým táborům a směrům, podle Politica bude zajímavé sledovat zejména pět lídrů: francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Friedricha Merze, italskou premiérku Giorgiu Meloniovou, polského premiéra Donalda Tuska a Babiše.

Italská premiérka Giorgia Meloniová (9. ledna 2026)
Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku premiér Andrej Babiš. (22. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla formálně ustavena Rada míru. (22. ledna 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron na zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
Německý kancléř Friedrich Merz na návštěvě v Indii. (12. ledna 2026)
19 fotografií

V čele malé, ale rostoucí skupiny zemí, které se chtějí postavit Trumpovi, je Macron, označený jako rozdmýchávač vášní. V úterý v Davosu označil tlak na Grónsko za „imperialismus nebo nový kolonialismus“ a kritizoval Trumpovu zbytečnou agresivitu.

Francie důsledně prosazuje, aby byla Evropa méně závislá na USA, například vyzývá spojence, aby nakupovali více zbraní vyrobených na kontinentu. V zákulisí francouzští diplomaté prosazovali nasazení takzvané ekonomické bazuky, což je opatření proti ekonomickému nátlaku (ACI).

Trumpův projev byl nedůstojný. Amerika je v rukou republikánů, ti se bojí, říká expert

Macrona podporují vůdci, jako je belgický premiér Bart De Wever, který veřejně prohlásil, že „už nemá smysl být měkký“ a že by byl připraven na „obchodní válku“, pokud by to bylo nutné. Španěl Pedro Sánchez, jeden z mála socialistických lídrů v Evropské radě, také hlasitě odsoudil Trumpa. Tuto skupinu povzbuzuje fakt, že Bílý dům podle všeho ustoupil i tváří v tvář diplomatickému a ekonomickému tlaku ohledně Grónska. A mohlo k tomu přispět právě i oznámení o svolání mimořádného summitu.

Další skupinu lídrů vede „váhavý podporovatel“, německý kancléř Friedrich Merz. Křehká vládní koalice zpočátku vysílala smíšené signály o svých záměrech, nyní se nicméně zdá, že se Merz přizpůsobuje Macronově strategii. Se svým ekonomickým zaměřením německý kancléř hovoří za země, které by raději nebyly zataženy do nových sporů s Trumpem, nicméně začínají mít pocit, že jiná možnost patrně neexistuje.

Meloniová jako lakmusový papírek

Vůdčí postavou třetí skupiny zemí je Meloniová, ke které se upírají zraky mnohých. Na jednu stranu si totiž vybudovala s americkým prezidentem velmi zvláštní vztah, na tu druhou hraje klíčovou roli, pokud jde o zahraniční politiku EU vzhledem k tomu, jak je Itálie v sedmadvacítce významná země. Meloniovou Politico označuje za „lakmusový papírek“. Když se spojí s těmi, kteří chtějí být asertivnější, je to významné znamení, že Trump pravděpodobně zašel příliš daleko. Italská premiérka s Trumpem už o víkendu telefonicky hovořila.

Za „nerozhodnutého“ bruselský portál označil Tuska. Dlouholetý proevropský politik čelí obtížnému období a ve Varšavě proti němu zároveň stojí prezident Karol Nawrocki, který je nakloněn Trumpovi. Polsko a s ním i pobaltské země, které hraničí s Ruskem, je závislé na Washingtonu, pokud chce pokračovat ve své vojenské roli v regionu. Stojí tak v čele skupiny zemí, která podporuje obhajobu evropské suverenity, nicméně váhá s čímkoliv, co by mohlo být vnímáno jako eskalace. Poláci si tedy nyní oddechli, že zatím nemusí činit žádná zásadní rozhodnutí, poznamenalo Politico.

Trump v Davosu formálně ustavil Radu míru. Přidal se Orbán a další

Za vůdce poslední skupiny pak označilo českého premiéra Andreje Babiše, kterého nazvalo Trumpovým sympatizantem. Politico poznamenalo, že jde teprve o druhý summit od chvíle, kdy se „miliardář a podnikatel Babiš vrátil do úřadu“. Jeho role by přitom mohla být klíčová při demonstrování jednoty EU. „Zatím žertoval, že si koupil glóbus, aby viděl, kde je Grónsko, a prohlásil, že Trumpovy obavy z Ruska a Číny jsou legitimní, nicméně vyzval k mírové dohodě v rámci zachování NATO“, píše web.

Dalším lídrem, kterého je třeba sledovat, je slovenský premiér Robert Fico. Evropskou unii často kritizuje, ostře se staví zejména proti odpoutání se od Ruska, pokud jde o plyn a ropu, nicméně v důležitých rozhodnutích obvykle hlasuje se zbytkem lídrů. Politikem, který se postaví proti téměř všemu, na čem se ostatní shodnou, je pak maďarský premiér Viktor Orbán, který je dlouholetým Trumpovým fanouškem.

Podle diplomatů má Budapešť určité obavy ze stále nepředvídatelnějšího Washingtonu, nicméně Orbán nechce dělat žádné zásadní kroky vzhledem k tomu, že ho v dubnu čekají volby a Trumpova podpora se mu hodí.

Vstoupit do diskuse (89 příspěvků)

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....

22. ledna 2026  19:38,  aktualizováno  19:51

Na čem se Trump s Ruttem dohodli bez Dánska a co to znamená pro Rusko a Čínu

Šéf NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trump při jednání v Bílém domě....

Americký prezident Donald Trump po jednání s šéfem NATO Markem Ruttem zmírnil své výhrady i hrozby cly vůči Evropě. Klíčem k dohodě se stal slib revize smlouvy z roku 1951, která Spojeným státům...

22. ledna 2026  19:29

Česko má také pozvánku do Trumpovy Rady míru. Vyjádřit se má Babiš i Macinka

Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019)

Česká republika obdržela pozvánku do nově vznikající Rady míru, iniciované americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Informoval o tom poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček s tím, že definitivní...

22. ledna 2026  16:38,  aktualizováno  19:08

Policie dle nového paragrafu stíhá prvního špiona, vláda jej chce i nadále zrušit

Kandidát na ministra spravedlnosti, Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po...

Policie v sobotu zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jde o vůbec první případ stíhání podle tohoto...

22. ledna 2026  12:33,  aktualizováno  19:04

Lídři EU jednají o Grónsku. Babiš se nejprve setkal s Tuskem

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

V Bruselu se do 19 hodin koná mimořádný summit Evropské unie svolaný kvůli opakovaným požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa připojit Grónsko ke Spojeným státům. Českou republiku na...

22. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  19:02

K Trumpovi má v EU různý přístup pět skupin. Jednu vede Babiš, píší v Bruselu

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Jak se Evropská unie postaví k chování amerického prezidenta Donalda Trumpa? Podle bruselského portálu Politico existuje pět různých skupin politiků rozdělených podle přístupu k americkému vůdci....

22. ledna 2026  18:52

Motivování lékařů i doprava. Pavel chválí kraj také za řešení benzenové havárie

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  4:54,  aktualizováno  18:51

Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska zadrželi. Je...

22. ledna 2026  11:28,  aktualizováno  18:31

Šéf pohraničníků s agenty ICE hodil na lidi slzný granát, vítr obrátil plyn proti nim

Policisté použili proti demonstrantům v Minneapolisu slzný plyn

Demonstranti v americkém Minneapolisu, který nepřestává vřít po zastřelení Renée Goodové agentem úřadu ICE, natočili bezpečnostní složky při zásahu proti dalšímu protestu. Na videích je vidět, že...

22. ledna 2026  18:04

Pavel Novotný chce zpátky do ODS. Přijde velký souboj idejí, slibuje

Exstarostu Řeporyjí Novotného propustili z vězení. (2. října 2025)

Exstarosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se chce po propuštění z vězení vrátit do ODS. O podání přihlášky informoval ve čtvrtek na síti X. Redakci iDNES.cz Novotný řekl, že věří v úspěšné vyřízení...

22. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Francie koná, ve Středozemním moři zadržela tanker ruské stínové flotily

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul...

Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle nějž loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným...

22. ledna 2026  15:33,  aktualizováno  17:40

Nový domov Kamaly Harrisové. Bílý dům s čtyřmi ložnicemi a šesti koupelnami

Snímky luxusní vily Kamaly Harrisové. (21. ledna 2026)

Trochu se mezi ostatními vilami ztrácí. Ale malý to dům úplně není. Má čtyři ložnice, šest koupelen a pozemek o rozloze více než tří tisíc metrů čtverečních. Tak podle nových snímků vypadá obydlí...

22. ledna 2026  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.