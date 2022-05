Problematické dědictví. Německou politiku sužuje slůvko Heimat čili „vlast“

Řeč, kterou 27. února, tři dny po ruské invazi na Ukrajinu, pronesl kancléř Olaf Scholz, již vstoupila do německých dějin. V projevu, který bývá bez nadsázky označován za přelomový a jako začátek nové politické éry, oznámil výrazné navýšení výdajů Německa na obranu a plán aktivně se zapojovat do zahraničního vojenského dění. Tedy přesně to, co všechny předchozí vlády s ohledem na problematickou minulost země odmítaly. Dva měsíce poté je ale středem pozornosti ještě jiná část Scholzovy řeči.