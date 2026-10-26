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EU chystá další bilionovou půjčku pro Ukrajinu, Česko a Slovensko se nezapojí

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  13:39
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během summitu lídrů Evropské unie v Bruselu. (16. října 2026) | foto: Yves HermanReuters

Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (16. října 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a maďarský premiér Péter Magyar se...
Předseda Evropské rady António Costa (zleva), belgický premiér Bart De Wever,...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (vlevo) hovoří s předsedou...
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Členské státy Evropské unie chtějí do konce letošního roku dosáhnout dohody o nové půjčce na podporu Ukrajiny v hodnotě přibližně 45 miliard eur (1,1 bilionu Kč), napsal portál Politico s odvoláním na své diplomatické zdroje. Půjčka, za kterou by ručil současný rozpočet EU, se rýsuje jako nejpravděpodobnější varianta, jak by Evropa mohla pokrýt finanční potřeby Ukrajiny v roce 2027.

Čeští a slovenští představitelé podle bruselského serveru už na říjnovém summitu naznačili, že se na půjčce opět nechtějí podílet.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po říjnovém jednání v Bruselu uvedl, že jeho země požádá partnery o dalších 70 miliard eur (1,7 bilionu korun), které bude potřebovat na svou obranu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na společné tiskové konferenci s šéfem unijních vrcholných schůzek Antóniem Costou po summitu potvrdila, že tuto částku v příštím roce „bude nutné pokrýt“.

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EU se v této souvislosti snaží získat další příspěvky od spojenců, jako jsou Kanada a Británie. Část zemí v posledních týdnech opětovně zmínila využití zmrazených ruských aktiv v Evropě. Belgie, kde se většina těchto financí nachází, to ale nadále odmítá.

Snaha prosadit podpůrný balíček pro Ukrajinu, který by pokryl přibližně dvě třetiny ze 70 miliard eur, se časově překrývá s náročnými jednáními o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034. Pravděpodobně se rovněž vyostří napětí mezi zeměmi, které poskytují Ukrajině většinu pomoci, a těmi, jejichž příspěvky jsou ve srovnání s nimi poměrně malé, poznamenalo Politico.

Prezidenti a premiéři zemí unie se loni v prosinci dohodli na první půjčce pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Původně se měla za půjčku zaručit celá Evropská unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámily, že se na zárukách podílet nebudou.

Stejně se tyto země chtějí zachovat i nyní. Čeští a slovenští představitelé na říjnovém summitu EU naznačili, že se do půjčky nezapojí. Podle dvou diplomatů se pravděpodobně stejně zachová i Maďarsko, napsal bruselský web.

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Podle Politica se ale ukazuje, že jsou jednání o Ukrajině a o rozpočtu propojená. Největší podporovatelé Ukrajiny v EU už totiž varovali, že by mohli být méně ochotní podpořit požadavky skupiny zemí označované jako Přátelé koheze, která usiluje o navýšení rozpočtu EU v zemědělské a kohezní politice, pokud některé z těchto zemí neprojeví solidaritu s Kyjevem.

„Jak může někdo vážně věřit tomu, že naši daňoví poplatníci budou ochotni poslat byť jen o jedno euro více na kohezní fondy zemím, které se odmítají podílet na obraně proti největší hrozbě pro naši společnou bezpečnost?“ uvedl podle Politica jeden z německých diplomatů.

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Jiný unijní diplomatický zdroj nicméně uvedl, že EU musí najít způsob, jak financovat Ukrajinu a zároveň zajistit prostředky na kohezní politiku, na níž je mnoho členských států závislých. „Z politického hlediska by nebylo snadné vysvětlit, že jsme našli peníze pro Ukrajinu, ale museli jsme přistoupit k rozsáhlým škrtům v unijních politikách určených Evropanům. Bylo by lepší financovat obojí,“ dodal tento zdroj.

Očekává se, že jednání o tom, jak by měla půjčka Ukrajině vypadat, se povedou na mimořádném summitu EU 26. a 27. listopadu v Bruselu. Evropská komise by měla předložit dokument s různými možnými variantami.

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