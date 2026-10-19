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Vyhrocená debata o migraci. Babiš a další se na summitu hádali se Sánchezem

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  14:22
Španělský premiér Pedro Sánchez, švédský premiér Ulf Kristersson a český...

Španělský premiér Pedro Sánchez, švédský premiér Ulf Kristersson a český premiér Andrej Babiš (16. října 2026) | foto: AP

Dánská premiérka Mette Frederiksenová a italská premiérka Giorgia Meloniová...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová (16. října 2026)
Italská premiérka Giorgia Meloniová (16. října 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a italská premiérka Giorgia Meloniová...
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Páteční debata na summitu EU o migrační politice byla podle diplomatických zdrojů, které cituje portál Politico, vyhrocená, nepříjemná a nedůstojná úrovně Evropské rady. Velmi silná slova údajně použili zejména dánská premiérka Mette Frederiksenová a český premiér Andrej Babiš. Podle toho hrozilo i to, že se účastníci nedohodnou na společných závěrech schůzky. Zmínil také výrazný střet se španělským premiérem Pedrem Sánchezem.

Debata o migraci se v pátek protáhla na více než dvě hodiny. Ještě před začátkem summitu se přitom konala i takzvaná migrační snídaně, což je akce zemí zastávajících podobné postoje ke zpřísnění migrační politiky EU. Zúčastnil se jí i český premiér.

Právě na této ranní schůzce vedené italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou zazněl podle Babiše návrh, který by Evropské komisi uložil, aby členským státům poskytla větší prostor při odmítání žádostí o azyl a větší pravomoci v boji proti nelegální migraci.

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Podle tří diplomatů získala tato iniciativa podporu více než dvanácti zemí, ale nakonec ztroskotala, když se k ní odmítli připojit francouzský prezident Emmanuel Macron, lucemburský premiér Luc Frieden a španělský premiér Pedro Sánchez.

Jeden z diplomatů označil páteční diskusi za hroznou, podle jiných byla velmi vyhrocená a velmi přímá. Jeden z diplomatických zdrojů rovněž uvedl, že předseda Evropské rady António Costa zasáhl a diskusi ukončil. Informace o tom, co přesně zaznělo, se liší, ale oba diplomaté se shodli, že dánská premiérka a český premiér použili velmi silná slova, když spojovali migrační politiku s „obranou evropské civilizace“.

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Třetí diplomat řekl, že výměna názorů byla sice vášnivá, ale stále zůstala politická a byla „nezbytná k tomu, aby se debata přiblížila skutečným obavám voličů“.

Nakonec byla část závěrů summitu EU týkající se migrace schválena, nicméně oproti původnímu návrhu ve výrazně zkrácené podobě. Z konečného textu vypadly například výzvy k účinnějšímu navracení migrantů, většímu tlaku na země, které při návratech nespolupracují, i pasáže o ochraně vnějších hranic, boji proti převaděčství a monitorování sociálních sítí.

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Zůstala pouze obecná zmínka o strategické diskusi o migraci, záměru Evropské komise připravit ve spolupráci s členskými státy krizový rámec a příslib, že se Evropská rada k tématu vrátí na některém z příštích zasedání.

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Babiš k tomu po skončení summitu řekl, že návrh Meloniové a Frederiksenové byl konkrétnější a ukládal Evropské komisi, aby uvolnila ruce členským státům, poskytla jim větší kompetence či umožnila odmítání azylu. Španělsko má však podle něj před volbami a tamní premiér má o migraci odlišné představy.

„Někteří lídři, když to možná přeženu, mají tendenci spíš preferovat migranty než vlastní občany, možná proto, aby je zvolili,“ řekl český premiér.

Graf ukazující vývoj nelegální migrace do EU

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