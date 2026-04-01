Policisté zbili studenty demonstrující v Bělehradě proti zásahu na univerzitě

Policisté proti demonstrantům podle svědků použili obušky. Protestující na ně křičeli, že jsou „psi“ a „zrádci“.
Policie uvedla, že prohlídka na rektorátu byla součástí vyšetřování smrti 25leté studentky, která zemřela poté, co minulý pátek večer vypadla z okna budovy patřící filozofické fakultě. Rektor Bělehradské univerzity Vladan Djokić protestujícím řekl, že policisté na rektorát vešli bez řádného vysvětlení, hledali dokumenty a zabavili počítače.
Podle srbského policejního ředitele Dragana Vasiljeviče jeho podřízení postupovali na základě nařízení soudu. Na tiskové konferenci v Bělehradě řekl, že během prohlídky našli dělbuchy, vysílačky, plynové masky, transparenty a potřeby pro první pomoc.
Server Balkan Insight napsal, že podle univerzity státní úřady incident využívají k politickým motivům. Její vedení také odsoudilo „nestydatou kampaň“ v bulvárních médiích.
O víkendu bulvární deníky blízké vládě zahájily kampaň, jejímž cílem je zřejmě diskreditovat rektora Djokiče a děkana filozofické fakulty Danijela Sinaniho. Oba akademici dali najevo podporu studentům, kteří už déle než rok protestují proti vládě v souvislosti s neštěstím v Novém Sadu.
|
Přes sto tisíc Srbů se shromáždilo v Bělehradě na protest proti korupci a vládě
Předloni v listopadu se tam zřítil betonový přístřešek železniční stanice a o život přišlo 16 lidí. Mnoho Srbů dává tragédii do souvislosti s korupcí při zadávání veřejných zakázek a vládu prezidenta Aleksandara Vučiče viní z uzurpace státních institucí.