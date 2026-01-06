Policisté varují před svůdnými kolegyněmi na sítích. Takové u nás nepracují, řekli

  12:11
Svůdné dívky v policejních uniformách vydávající se za členky policejního sboru v Hamburku začínají být velký problém pro skutečné policisty. Místní policie dokonce vydala varování, protože za řadou oblíbených účtů na sociálních sítích, kde se tyto jejich „kolegyně“ předvádějí, jsou podvodníci zaměření na finanční kyberkriminalitu a samotné modelky jsou vytvořené umělou inteligencí.
Další z falešných policistek, před kterými varuje hamburská policie. (18. prosince 2025)

Další z falešných policistek, před kterými varuje hamburská policie. (18. prosince 2025) | foto: Instagram - Policie Hamburk

Před policistkou vygenerovanou umělou inteligencí varují skuteční policisté.
Další z falešných policistek, před kterými varuje hamburská policie. (18....
Před policistkou vygenerovanou umělou inteligencí varují skuteční policisté....
Před policistkou vygenerovanou umělou inteligencí varují skuteční policisté....
Údajná policistka Sára z Hamburku si založila účet na Instagramu na začátku prosince a za necelý měsíc ji sleduje na 80 tisíc lidí. Stačilo nasadit sladký úsměv, uniformu tu a tam lehce rozepnout a ukázat napěchovaný dekolt, nebo jinak zapózovat a vystrčit zadek v těsných kalhotách. Příspěvky podobných vnadných „policistek“ sbírají na sociálních sítích desetitisíce lajků a tisíce příznivců.

Policistům z Hamburku došla trpělivost. Vydali prohlášení, že žádná taková kolegyně mezi nimi skutečně nepracuje. A především varují uživatele sociálních sítí, že se mohou stát obětí podvodu.

Teilen! Teilen! Teilen!
Derzeit kursieren vermehrt Fake Accounts, die angebliche Kolleginnen von uns zeigen.

Diese Profile veröffentlichen nicht nur vermeintlich KI-generierte Fotos in Uniform, sondern auch anzügliche und sexualisierte Inhalte. Einige von ihnen verlinken gezielt auf kostenpflichtige Plattformen.
  Diese Profile sind nicht echt.  Sie schaden dem Ansehen der Polizei und insbesondere dem Ansehen unserer weiblichen Kolleginnen.

Wir betreiben keine Accounts von einzelnen Einsatzkräften!

Bitte seid aufmerksam:  Prüft Profile kritisch und meldet verdächtige Accounts direkt bei der jeweiligen Plattform!

19. prosince 2025 v 14:02, příspěvek archivován: 6. ledna 2026 v 11:37
Podle policie podvodníci vědí, že sexy dívky v uniformách přitahují pozornost a na uvedených profilech pak lákají na ještě odhalenější obsah, kde se přes phishingové odkazy snaží získat přístupové údaje k platebním branám uživatelů.

„Dostáváme stále více zpráv o těchto profilech na sociálních sítích generovaných umělou inteligencí, které údajně zobrazují naše kolegyně. Žádný z našich policistů neprovozuje žádný takový soukromý účet,“ uvedl mluvčí hamburské policie Florian Abbenseth.

„Takové profily poškozují pověst policie, a proto proti nim podnikáme rázné kroky. Zároveň vyzýváme uživatele sítí, aby tyto fejkové profily nahlašovali a blokovali,“ dodal.

