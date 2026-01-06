Policisté varují před svůdnými kolegyněmi na sítích. Takové u nás nepracují, řekli

Údajná policistka Sára z Hamburku si založila účet na Instagramu na začátku prosince a za necelý měsíc ji sleduje na 80 tisíc lidí. Stačilo nasadit sladký úsměv, uniformu tu a tam lehce rozepnout a ukázat napěchovaný dekolt, nebo jinak zapózovat a vystrčit zadek v těsných kalhotách. Příspěvky podobných vnadných „policistek“ sbírají na sociálních sítích desetitisíce lajků a tisíce příznivců.
Policistům z Hamburku došla trpělivost. Vydali prohlášení, že žádná taková kolegyně mezi nimi skutečně nepracuje. A především varují uživatele sociálních sítí, že se mohou stát obětí podvodu.
Podle policie podvodníci vědí, že sexy dívky v uniformách přitahují pozornost a na uvedených profilech pak lákají na ještě odhalenější obsah, kde se přes phishingové odkazy snaží získat přístupové údaje k platebním branám uživatelů.
„Dostáváme stále více zpráv o těchto profilech na sociálních sítích generovaných umělou inteligencí, které údajně zobrazují naše kolegyně. Žádný z našich policistů neprovozuje žádný takový soukromý účet,“ uvedl mluvčí hamburské policie Florian Abbenseth.
„Takové profily poškozují pověst policie, a proto proti nim podnikáme rázné kroky. Zároveň vyzýváme uživatele sítí, aby tyto fejkové profily nahlašovali a blokovali,“ dodal.