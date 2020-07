Němečtí policisté jdou do vězení za sex s podezřelou. Nabídla se jim nahá

Příběh, který vyvrcholil v pondělí u soudu v Erfurtu, se začal psát loni na konci září. Dva policisté ve věku třiadvaceti a osmadvaceti let ještě s dalšími dvěma kolegy během služby narazili na milenecký pár a jali se jej zkontrolovat.

Ženě polské národnosti neuvěřili, že na předkládaných dokumentech je skutečně ona. A tak vyrazili do bytu obou partnerů ve městě Marlishausen, aby našli skutečné doklady. Do bytu vešli i se ženou, další kolega s jejím druhem zatím čekali venku, píše server Spiegel.

A zatímco muži zákona hledali ztracenou občanku, dvaatřicetiletá žena předstoupila před jednoho z nich úplně nahá. Muž přiznal, že ho nastalá situace přemohla a došlo k sexu. U soudu pak řekl, že si uvědomuje, jak vážnou chybu udělal.

Brzy se k oběma souložícím přidal druhý policista a „konání se přesunulo do postele“, popsal soudce. U soudu také zaznělo, že starší policista nejdřív milostnou scénu, ve které se ocitl, natočil na mobil a pak ji ukazoval jednomu z kolegů. Později ji ovšem smazal, uvádí stanice Deutsche Welle s tím, že se odborníci snažili smazané video obnovit. Není jasné, zda se jim to podařilo.

Po sexu se žena měla zeptat: „A co teď?“ Na to jí policisté odpověděli, že doklady nenašli, a tak s nimi bude muset odjet na policejní služebnu. V autě žena údajně „nepůsobila dojmem, že by byla sexuálně napadena“. Na stanici následně strávila noc ve vazbě a ráno oznámila, že byla znásilněna.

Popsala, že jí mladší z policistů pohrozil vězením a naznačil, že by se měla svléknout. Když se vzpírala, hodil ji na postel, kde se jí násilím zmocnil. Větu „co teď?“ potvrdila. V autě pak plakala, tvrdila. Veškeré její svědectví pochází z minulých výpovědí, žena se totiž soudního přelíčení nezúčastnila. Podle Spiegelu ji a jejího partnera totiž hledá německá i polská policie.

Přestože je možné, že dvaatřicetiletá Polka sex sama iniciovala, soud v Erfurtu došel k závěru, že to mohla udělat ze strachu, že bude jinak zatčena. Před vynesením rozsudku probíhala dlouhá diskuze, popsal soudce Detlef Hampel složité rozhodování.

Oba podezřelí byli zproštěni závažnějšího obvinění ze znásilnění, do vězení však přesto půjdou. Trest dva roky a tři měsíce dostali za zneužití postavení veřejného činitele. „Obvinění měli nechráněný, nevázaný sexuální styk se ženou, kterou ponížili na pouhý objekt. Celý výjev je tak děsivý a hluboce znepokojivý a může ovlivnit důvěru veřejnosti v integritu policie,“ uvedli soudci.

Před soudní budovou v pondělí protestovalo několik lidí, kteří volali po odstranění sexismu a rasismu v německé policii a na jednom transparentu naznačili, že příběh odsouzených policistů není ojedinělý.