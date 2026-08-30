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Policisté a záchranáři ve Švýcarsku zasahují po střelbě na rave party

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Aktualizujeme   7:07aktualizováno  7:16

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na rave party na dostihové dráze v Aarau na severu Švýcarska se v neděli krátce po 2:30 ozvala střelba. Informoval o tom server Blick. Policie poté potvrdila několik výstřelů a několik zraněných. Situace zůstává nejasná a policie zatím nekomentovala tvrzení některých svědků, že jsou na místě i mrtví. Neuvedla ani, zda byl někdo zadržen.

Na místě zasahují početné policejní hlídky, sanitky, hasiči a krizová jednotka. Nasazen byl rovněž armádní vrtulník Super Puma, uvedla veřejnoprávní televize SRF.

Okolí dostihové dráhy policie ve velkém rozsahu uzavřela a při objíždění uzávěry provádí kontroly osob. Policie vyzvala veřejnost, aby se oblasti vyhnula.

Svědkyně citovaná Blickem uvedla, že její přítelkyně byla na večírku a kolem 4:00 jí oznámila, že se tam střílelo. Návštěvníci podle jejího svědectví nejprve považovali rány za ohňostroj, poté někdo zakřičel, aby si všichni lehli na zem.

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Svědkyně hovořila o čtyřech pachatelích, třech mrtvých a sedmi zraněných. Tyto údaje však podle Blicku nejsou potvrzené.

Podle policejní mluvčí Vanessy Rumpoldové není zatím jasné, co přesně se na party stalo ani kdo za střelbou stojí. Policie potvrdila několik výstřelů vypálených ve větší skupině lidí a další informace přislíbila později.

28. května 2026
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