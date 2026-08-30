Na místě zasahují početné policejní hlídky, sanitky, hasiči a krizová jednotka. Nasazen byl rovněž armádní vrtulník Super Puma, uvedla veřejnoprávní televize SRF.
Okolí dostihové dráhy policie ve velkém rozsahu uzavřela a při objíždění uzávěry provádí kontroly osob. Policie vyzvala veřejnost, aby se oblasti vyhnula.
Svědkyně citovaná Blickem uvedla, že její přítelkyně byla na večírku a kolem 4:00 jí oznámila, že se tam střílelo. Návštěvníci podle jejího svědectví nejprve považovali rány za ohňostroj, poté někdo zakřičel, aby si všichni lehli na zem.
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Svědkyně hovořila o čtyřech pachatelích, třech mrtvých a sedmi zraněných. Tyto údaje však podle Blicku nejsou potvrzené.
Podle policejní mluvčí Vanessy Rumpoldové není zatím jasné, co přesně se na party stalo ani kdo za střelbou stojí. Policie potvrdila několik výstřelů vypálených ve větší skupině lidí a další informace přislíbila později.
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28. května 2026