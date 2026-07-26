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Policie zná pachatele útoku na Pride v Berlíně, zatím uniká zatčení

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  3:04aktualizováno  3:30

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Policie identifikovala podezřelého ze sobotního útoku v Berlíně, kdy vůz během akce na podporu práv LGBT+ najel do davu, zabil jednoho člověka a zranil dalších 16; muž dosud nebyl zadržen a motiv útoku zůstává nejasný, přičemž podle policie může mít vazby na islamistický extremismus.

"Podařilo se nám identifikovat podezřelého pachatele. Pokračují opatření proti tomuto podezřelému, který zatím nebyl zatčen. Policie však tohoto podezřelého zná jako člena islamistické scény v Berlíně," sdělil podle Reuters policejní mluvčí Florian Nath.

V souvislosti s útokem podnikla policie několik razií na různých místech Berlína. Jednou z nich byla také prohlídka bytu ve čtvrti Schöneberg. Podezřelého se ale zadržet nepodařilo, protože se v bytě zrovna nenacházel, jak podle DPA uvedl Nath.

Podle policie existují protichůdné verze, zda se jednalo o jednoho nebo více pachatelů. Svědci uvedli, že někteří lidé byli také zraněni bodnými ranami.

Do účastníků akce na podporu práv komunity LGBT+ nazvané Christopher Street Day v Berlíně v sobotu krátce před 22:00 SELČ najela dodávka. Při útoku jeden člověk zemřel a 16 lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v přímém ohrožení života a dalších osm je vážně zraněno, uvedl mluvčí berlínských hasičů Dominik Pretz.

"Jde o útok na naši svobodnou a otevřenou společnost. Po pokojném a pestrém pochodu hrdosti se shromáždění za tolerantní a mírumilovný Berlín stalo terčem toho nejbrutálnějšího útoku. Berlín je městem svobody - a právě naše svoboda byla dnes napadena tím nejstrašnějším způsobem," uvedl na síti X starosta Berlína Kai Wegner.

Podle Natha pachatelé po útoku vozidlo opustili v berlínském parku Tiergarten, zalesněné oblasti nedaleko Braniborské brány. Právě tam vůz předtím srazil několik lidí. Podle Natha jde o bílé vozidlo typu minivan či menší SUV, které bylo po nárazu zcela zdemolované.

"V současné době máme nasazeny velmi početné síly po celém území města," uvedl policejní mluvčí a dodal, že do vyšetřování bylo zapojeno více než 2200 členů policejních složek, včetně policistů z Hamburku a dalších spolkových zemí.

Na síti X policie vyzvala všechny účastníky, aby místo konání akce okamžitě opustili. Organizátor pochodu pak zúčastněné vyzval, aby se vrátili domů. Policie lidem doporučila, aby neprocházeli parkem, ale aby využívali pouze ulice.

Pochodu hrdosti se už přes den zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty. Jedná se o jeden z největších průvodů tohoto druhu v Evropě.

Oblast Tiergartenu byla dějištěm závažných násilných incidentů už v minulosti. V únoru 2025, dva dny před parlamentními volbami, byl u nedalekého památníku holokaustu pobodán španělský turista. Na jižním okraji parku pak v prosinci 2016 tuniský útočník zabil 12 lidí, když s nákladním vozem najel do návštěvníků na vánočních trzích.

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