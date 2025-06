Série silných bouřek doprovázených přívalovými dešti, které se ze středy na čtvrtek prohnaly Francií, si vyžádaly dvě oběti a téměř dvacítku zraněných.

Bouřka a silný vítr v Paříži vyvrátily několik stromů, zaplaveny byly ulice. Uprostřed toho všeho ale internet zaujalo internet video, na němž auto policejní hlídky projíždí zaplavenou ulicí a zní z něj ikonická melodie z filmu Titanic My Heart Will Go On.

„Pařížské policejní auto bylo přistiženo, jak odpaluje hlavní píseň z Titaniku, když projíždí zaplavenou ulicí po silných bouřkách,“ píše uživatel Brutamerica, který na Instagramu video sdílel.

Jak píše web Indianexpress.com, video se rychle stalo virálním a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Někteří uživatelé internetu počínání policie označilo za necitlivé až hrubé, další byli opačného názoru. „Romantika v každé situaci,“ cituje web dalšího uživatele. „Smysl pro francouzský humor,“ píše další.

Web The Straits Times pak cituje zábavní web TMZ: „Policisté evidentně řídili samotnou loď, která se pomalu valila pařížskou povodní jako Titanic severním Atlantikem. To vše, aby prolomila ledy a pozvedla náladu.“

A přidává další reakce uživatelů, kteří záběry označují za vtipné. „Melodie duněla hlasitě a hrdě a vysílala jasné poselství: Když život zaplaví vaše ulice, nasaďte si Celine a jeďte dál.“

Další uživatelé naráželi přímo na ikonický film. „Křičeli snad do reproduktoru: Haló, je tam venku někdo? Slyší mě někdo?“ Podle webu pak většina uživatelů sdílela názor, že přesně takový humor Francie po tak náročném dni potřebuje.