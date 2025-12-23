Policie zadržela Gretu Thunbergovou v Londýně za propagaci teroristické organizace

Britská policie na propalestinské demonstraci v Londýně zadržela švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou kvůli podpoře zakázané organizace. Podle policie držela transparent podporující propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britská vláda v červenci zakázala na základě protiteroristických zákonů.

Thunbergová podle aktivistické skupiny Defend Our Juries držela transparent s nápisem „Podporuji vězně z Palestine Action. Jsem proti genocidě“. Demonstrace se konala před sídlem pojišťovací společnosti Aspen Insurance, která podle organizátorů poskytuje služby britské pobočce izraelské obranné firmy Elbit Systems.

Londýnská policie zatkla aktivistku Gretu Thunbergovou na propalestinské demonstraci za podporu teroristické organizace. (23. prosince 2025)
Greta Thunbergová na propalestinské akci v irském Dublinu. (18. prosince 2025)
Aktivistka Greta Thunbergová podporuje protest hnutí Rebelie proti vyhynutí v italských Benátkách. (22. listopadu 2025)
Greta Thunberg a členové posádky gestikulují ze své lodi, která je součástí flotily Global Sumud Flotilla, jejímž cílem je doplout do Gazy a prolomit izraelskou námořní blokádu. (25. září 2025)
Palestine Action byla přidána na britský seznam teroristických skupin po vandalských činech spáchaných jejími aktivisty, z nichž někteří jsou ve vazbě a zahájili hladovku. Podpora organizace je podle agentury AFP trestána až šesti měsíci vězení.

Jak to Greta popletla. Utrpení Palestinců ukazovala fotkou mučeného Izraelce

Rozhodnutí Británie zakázat Palestine Action řada lidskoprávních skupin označila za nepřiměřené s tím, že to omezuje svobodu projevu pokojných protestujících. Vláda naopak viní Palestine Action ze škod ve výši milionů liber a zároveň uvádí, že zákaz skupiny neznamená zákaz jiných propalestinských protestů.

