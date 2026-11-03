Demonstranti obsadili část jednoho z nejznámějších náměstí v Madridu na konci září na protest proti vynucenému vystěhování seniorky Maricarmen Abascalové, která musela po výrazném zvýšení nájmu opustit byt, ve kterém žila od svého mládí. Abascalová se stala symbolem hnutí za vyšší ochranu nájemníků a dostupné bydlení.
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Bydlení je hlavní téma španělských voleb. Mladí nemají na nájmy, byty chybějí
Policie zahájila vyklizení protestního tábora brzy ráno. „Zásahu se zúčastnilo 220 příslušníků celostátní policie a 180 příslušníků městské policie,“ uvedly úřady v Madridu. Na místě bylo přes 330 demonstrantů.
Postupné vyklizení tábora podle agentury EFE ohlásily v uplynulých dnech i samotné organizátorské skupiny, které se chystají na generální stávku plánovanou na 11. listopadu. Stávka se uskuteční za zvýšení platů a za zlepšení dostupnosti bydlení.
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Obří rána pro Sáncheze. Vlakové neštěstí před volbami může zpečetit jeho osud
Vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheze připravila soubor opatření, která podle ní měla zvýšit ochranu nájemníků. Když parlament vládní dekrety odmítl, Sánchez nechal vypsat předčasné parlamentní volby, které se uskuteční 29. listopadu. Vláda pak dekrety znovu schválila a předložila k projednání orgánu, který zastupuje dolní komoru parlamentu v období, kdy je rozpuštěná.
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6. října 2026