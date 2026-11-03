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Policie vyklidila tábor za dostupné bydlení v Madridu. Demonstranti mluví o násilí

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  10:23
Policie v noci na úterý vyklidila protestní tábor za dostupné bydlení, který byl od konce září na madridském náměstí Puerta del Sol. Podle policie se zásah obešel bez střetů. Zástupci demonstrujících naopak mluví o násilném zásahu za použití slzného plynu. Zadrženy byli dva demonstranti.

Demonstranti obsadili část jednoho z nejznámějších náměstí v Madridu na konci září na protest proti vynucenému vystěhování seniorky Maricarmen Abascalové, která musela po výrazném zvýšení nájmu opustit byt, ve kterém žila od svého mládí. Abascalová se stala symbolem hnutí za vyšší ochranu nájemníků a dostupné bydlení.

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Policie zahájila vyklizení protestního tábora brzy ráno. „Zásahu se zúčastnilo 220 příslušníků celostátní policie a 180 příslušníků městské policie,“ uvedly úřady v Madridu. Na místě bylo přes 330 demonstrantů.

Policie v noci na úterý vyklidila protestní tábor za dostupné bydlení na madridském náměstí Puerta del Sol. (3. listopadu 2026)
Policie v noci na úterý vyklidila protestní tábor za dostupné bydlení na madridském náměstí Puerta del Sol. (3. listopadu 2026)
Policie v noci na úterý vyklidila protestní tábor za dostupné bydlení na madridském náměstí Puerta del Sol. (3. listopadu 2026)
Policie v noci na úterý vyklidila protestní tábor za dostupné bydlení na madridském náměstí Puerta del Sol. (3. listopadu 2026)
63 fotografií

Postupné vyklizení tábora podle agentury EFE ohlásily v uplynulých dnech i samotné organizátorské skupiny, které se chystají na generální stávku plánovanou na 11. listopadu. Stávka se uskuteční za zvýšení platů a za zlepšení dostupnosti bydlení.

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6. října 2026
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