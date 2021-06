Policie odhalila mezinárodní skupinu prodejců drog, v čele byla žena z Prahy

Podle ředitele NPC Jakuba Frydrycha případ potvrzuje trend posledních let, kdy se zvyšuje poptávka po drogách ve státech východní Asie. V těch se podle něj jejich cena pohybuje mnohonásobně výše.

V čele skupiny stála podle vyšetřovatelů třiatřicetiletá žena z Prahy, která shromažďovala objednávky od klientů a zajišťovala komunikaci a dělbu práce dalších jejích členů. Ti působili v Česku, Německu a ve Vietnamu. Žena také podle vyšetřovatelů nakupovala kosmetické přípravky, jejichž obaly sloužily k ukrytí extáze. Zásilky pak byly odesílány do Vietnamu běžnou leteckou přepravní službou.

První zásilku zadrželi celníci na ruzyňském letišti ve skladech při běžné kontrolní činnosti. Tato zásilka obsahovala více než 72 000 tablet extáze o hmotnosti zhruba 36 kilogramů. Čeští vyšetřovatelé museli spolupracovat i s německou celní správou, v průběhu vyšetřování se totiž „hlavní základna“ přesunula do Německa.

Trestná činnost, kterou podle vyšetřovatelů skupina osob vietnamské národnosti organizovala na území České republiky, spočívala ve vývozu tablet extáze, které byly vyrobeny v Nizozemsku. Řádově šlo podle policistů o desítky až stovky kilogramů takových tablet.

Policie nevyloučila to, že by v budoucnu mohli být obviněni další lidé, případně by mohlo být rozšířeno trestní stíhání obviněných žen.