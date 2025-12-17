Člověk, kterého policie zadržela krátce po útoku, byl propuštěn, informovala stanice CNN.
Na všech zveřejněných videích je podezřelý maskovaný. Úřady ho popsaly pouze jako muže plnoštíhlé postavy a vysokého asi 173 centimetrů. Vyšetřovatelé zatím nenaznačili, že by byli blíže k jeho identifikaci.
Na policii se od útoku s oznámeními obrátilo asi dvě stě lidí. Úřady zároveň požádaly veřejnost o jakékoliv další záběry z bezpečnostních kamer, na kterých by mohl být podezřelý nebo cokoliv, co by mohlo pomoci s jeho identifikací.
Nejasný také zůstává střelcův motiv. Na dostaz o souvislosti s etnickou příslušností, politickým motivem nebo kulturou, odpověděl prokurátor Rhode Islandu Peter Neronha, že je „nebezpečné se vydávat touto cestou“.
Střelec podle svědků vešel do budovy technické fakulty v době závěrečných zkoušek a z devítimilimetrové pistole vypálil na 40 nábojů. Pak odešel vchodem do ulice a od té doby po něm policisté pátrají.
Další z téměř čtyři sta případů masové střelby v USA za letošní rok, které registruje nezisková skupina Gun Violence Archive, otřásl komunitou na univerzitě, která patří mezi nejstarší a nejprestižnější ve Spojených státech.
Střelba na Brownově univerzitě byla v USA letos zároveň podle CNN již 75. školní střelbou. Škola zrušila po zbytek roku zkoušky i výuku.