Hrůzný nález ve Francii. V bytě objevili pět mrtvých novorozenců v krabicích

Muže znepokojilo, že se o těhotenství partnerky dozvěděl znovu velmi pozdě. Začal proto pátrat ve svém bytě, kde nalezl lidské pozůstatky. Následně informoval nemocnici v Orange, která na to upozornila policii. Ta byt prohledala v pondělí večer. Pár vychovává dvě děti ve věku osm a devět let.
Podle soudního lékaře nalezené pozůstatky pravděpodobně patří pěti novorozencům, uvedla prokuratura. Pozůstatky nyní procházejí pitvou a laboratorní analýzou. Matka je po porodu stále v nemocnici a dosud nebyla vyslýchána policií.
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Případy opakovaných vražd novorozenců po porodu nejsou vzácné. Příčinou bývá narušený úsudek matky nebo utajené těhotenství, o kterém nevědělo ani nejbližší okolí, podotýká AFP.
Nejzávažnější případ vraždy novorozenců byl odhalen v roce 2010, kdy na zahradě rodičů zdravotní sestry Dominique Cottrezové bylo nalezeno osm zakopaných těl novorozenců. Cottrezová byla v roce 2015 odsouzena k devíti letům vězení. Tehdy jednapadesátiletá žena vypověděla, že měla strach, že děti jsou plodem jejího dlouhotrvajícího incestního vztahu s otcem.
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