Afghánec se zbraní ohrožoval lidi na radnici, schovávali se. Policie ho zastřelila

Motiv činu muže původem z Afghánistánu není zatím zřejmý.
Událost se stala v Tuttlingenu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Policejní mluvčí sdělila Bildu, že zastřeleným je 27letý Afghánec, kterého policisté vedli ve svých záznamech. Důvody, proč se o něj policie dříve zajímala, mluvčí nesdělila.
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Ozbrojený muž po příjezdu policie vyšel z radnice a ihned začal na policisty střílet, ti proto palbu opětovali. Svědci vypověděli, že zaslechli pět výstřelů.