Mohutný zátah proti mladým v Moskvě. Policie se je snažila zverbovat do války

Do operace nasadili desítku vozů na přepravu vězňů. Podle různých odhadů zadrželi až 300 „neformálně“ oblečených mladých lidí. Ti, kteří byli starší 18 let, dostali předvolání, aby se dostavili na vojenskou správu. Jedna ze zadržených si stěžovala na hrubost policistů. Jiní tvrdili, že od policistů slyšeli, že podobné zátahy souvisejí s celkovou situací v zemi.
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Sama policie označila zátah za preventivní opatření zaměřené na zajištění veřejného pořádku. Přinejmenším 17 zadržených se má podle zpravodajského kanálu Baza zodpovídat z přestupků souvisejících se zakázaným popíjením alkoholu na veřejných místech, z opilství urážejícího lidskou důstojnost a mravnost či z neuposlechnutí pokynů policie, napsaly The Moscow Times.
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Policisté podle svědků zatýkali bez velkého rozmýšlení a stovky zadržených pak drželi hodiny bez pití a bez možnosti použít toalety, některé zmlátili, píše Meduza. K zadrženým nepouštěli rodiče, kteří se shromáždili před strážnicí.
„Živíme vás, darmožrouti,“ vykřikoval dav na adresu policistů. Za teenagery podle serveru orodovala i „známá udavačka“ Jekatěrina Mizulinová, když na sociální síti napsala, že nechápe, proč policisté nepustí za nezletilými rodiče, a to tím spíše, že policie nemá právo je zadržovat déle než tři hodiny.
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Zátah byl podle Meduzy dosud největší, ale nebyl ani zdaleka jediný: mladé lidi zatýkají v centru Moskvy po celý rok. Od začátku roku bylo zátahů jen ve čtvrti Kitaj-gorod šest.