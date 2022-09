Přijďte se zhulit k nám. Policie v Marylandu se učí poznat řidiče pod vlivem

Když byla Deeanna Shultzová poprvé vyzvána, aby si na policejní stanici v Marylandu zakouřila konopí, byla nervózní. Policisté z tamního oddělení pořádali ve stanu, který postavili v zadní části stanice, malý marihuanový večírek s nápoji, chipsy a pizzou, popsal list The Times.

Sami policisté nemohli konopí na akci dodat. Podle federálních zákonů je totiž stále zakázané. Jednalo se tak o akci typu „přineste si vlastní“. Dobrovolníkům však policisté slíbili všechny jejich donesené jointy, blunty (vydlabané doutníky naplněné konopím) i potraviny proplatit.

Obyvatelé Marylandu si školení pochvalují. „Skvělé na tom je, že vás policisté vyzvednou,“ řekla pro The Times Shultzová, manažerka lékařské ambulance ve městě Frederick. „Mají policejní auto, které přijede k vám domů. Potom vás zase odvezou zpět,“ popsala svou zkušenost.

Školení s názvem „zelená laboratoř“ vede policista Jayme Derbyshire. Testovaní lidé museli po vykouření marihuany zkusit řídit na počítačovém simulátoru. Podle jeho vlastních zkušeností by bylo lepší, kdyby policisté při této příležitosti nebyli v uniformě. Některé to totiž stresovalo.

Jedna mladá dobrovolnice doslova „upadla do naprostého šoku“, když na jedné z akcí viděla řady modrých uniforem a odznaků. „Během několika sekund se rozplakala a šla se zamknout do kabinky na záchodě,“ uvedl Derbyshire. „Trvalo několik minut, než jsme ji dostali ven.“

Jiný úhel pohledu

Shultzová pro The Times také vzpomínala, že se cítila nervózní z toho, že na ni půl tuctu mužů upřeně zírá a ptá se: „Jak se teď cítíte?“ a „Co se vám honí hlavou?“. Po chvíli se ovšem na celou situaci začala dívat z „jejich perspektivy“. „Jsou to jen lidé. Pokud se jedná o konopí, zdálo se, že jsou úplně bezradní,“ uvedla.

Akci uspořádali policisté ve stanu se zavřenými dveřmi. Shultzová se prý cítila povinna je upozornit, že kouř bude působit i na ně. „Je to pro ně velké poučení,“ řekla. Překvapilo ji, že policisté ve věku kolem čtyřiceti let tuto drogu nikdy nezkusili. Také by jim poradila, aby testované raději vzali na motokáry.

V Marylandu je od roku 2014 povolené užívání marihuany pro lékařské účely. V listopadu v den konání voleb do Kongresu však budou voliči tohoto amerického státu rozhodovat, zda se zlegalizuje i rekreační užívání této psychotropní látky.