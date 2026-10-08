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Puma, kterou nikdo neviděl? U Mnichova pátrají po šelmě, varují před AI fotkami

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  16:35
V bavorském Notzingermoosu policie pátrá po uniklé šelmě. (7. října 2026)

V bavorském Notzingermoosu policie pátrá po uniklé šelmě. (7. října 2026) | foto: ČTK

V bavorském Notzingermoosu policie pátrá po uniklé šelmě. (7. října 2026)
V bavorském Notzingermoosu policie pátrá po uniklé šelmě. (7. října 2026)
Pole v bavorském Notzingermoosu, kde tamější policie pátrá po uniklé šelmě. (7....
Příroda v bavorském Notzingermoosu, kde tamější policie pátrá po uniklé šelmě....
5 fotografií
Policie u bavorské metropole Mnichova nadále pátrá po možné uprchlé pumě, zatím ale žádné informace o šelmě nezjistila. Na internetu se mezitím objevily fotografie vytvořené s pomocí umělé inteligence (AI), policie varuje před jejich šířením a před možnou panikou, informovala ve čtvrtek bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR).

V úterý pozdě večer si jistý lovec v chráněné oblasti Notzingermoos nedaleko Mnichova všiml zvířete, které považoval za velkou kočkovitou šelmu. Pohyb zvířete zaznamenal termokamerou. Odborníci z nahrávky usoudili, že by to mohla být puma. Úřady nicméně zatím nepotvrdily, že je to vůbec kočkovitá šelma, protože konečná analýza dosud není hotová.

Veřejnost mezitím policii poskytla na 30 podnětů, z nichž čtyři policie podrobněji prošetřuje. Policisté také prověřili místní chovatele s oprávněním pro kočkovité šelmy. BR poznamenala, že tito lidé své chovy již před několika lety zrušili.

Na sociálních sítích se objevily snímky, které pumu zachycují v ulicích. Policie tyto snímky, které vznikly s pomocí AI, kritizuje, neboť se jimi musí zabývat a prověřovat je. Upravené fotky také mohou vyvolat paniku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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