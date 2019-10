Texaský policista zastřelil ženu stojící doma za oknem. Cítil se v ohrožení

K domu Atatiany Jeffersonové policejní hlídka dorazila kolem 02:30 v noci na sobotu (09:30 SELČ), uvádí zpravodajský web BBC.

Video z kamery umístěné na uniformě strážníka ukazuje, jak dvojice policistů nejdříve kontroluje vchodové dveře a následně za svitu baterek míří podél obvodu stavení. V jistém momentě se záběr stáčí k oknu ložnice, kde se objevila postava. Policista křičí: „Ruce vzhůru! Chci vidět vaše ruce!“ Poté prakticky okamžitě střílí.



Osmadvacetiletá žena tmavé pleti střelné ráně na místě podlehla. V ložnici s ní v osudném momentě byl ještě osmiletý synovec, kterého podle vyjádření rodiny měla tu noc doma na hlídání. Policie uvedla, že v pokoji se našla zbraň, není však jasné, zda ji Jeffersonová před smrtí držela v ruce.

0.6 seconds. #AtatianaJefferson was shot by the Fort Worth Police just 0.6 seconds after yelling through her window.



She didn’t even know the police were there. She was playing video games with a child on a holiday weekend.



She broke no laws. Nothing.



This is murder. pic.twitter.com/rNBAOihWZU