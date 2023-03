VIDEO: Policie zveřejnila záznam střelby v Nashvillu. Pachatelku vedla msta

Při prohlídce jejího domu policie nalezla další zbraně, včetně upilované brokovnice a druhé brokovnice. Matka střelkyně řekla televizi ABC News, že je to teď „velmi těžké“ a požádala o soukromí.

Útočnice, ozbrojená dvěma poloautomatickými puškami a pistolí, podle policie pronikla do soukromé školy Covenant School bočním vchodem poté, co rozstřílela dveře.

Dva policisté krátce na to na místě zahájili palbu a žena byla mrtvá 14 minut po nahlášení útoku, řekl policejní mluvčí Don Aaron.

Při útoku zemřely tři děti ve věku od osmi do devíti let, mrtví jsou též tři dospělí ve věku 60 až 61 let, včetně ředitelky školy Katherine Koonceové.

Haleová, která neměla žádný záznam v trestním rejstříku, byla bývalou studentkou školy a policisté se domnívají, že motivem mohla být „zášť“.

Podle neziskové organizace Gun Violence Archive, která sleduje údaje o násilí páchaném střelnými zbraněmi, byl tento útok 129. „masovou střelbou“ v Americe v roce 2023. Za ně jsou považovány incidenty, při nichž počet mrtvých nebo zraněných přesahuje tři.