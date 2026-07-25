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Policie předčasně ukončila pochod LGBT+ v Berlíně, několik zraněných

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  23:06aktualizováno  23:32

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Berlínská policie dnes večer předčasně ukončila pochod Christopher Street Day za práva LGBT+, když po několika hodinách od zahájení došlo k incidentu, při němž bylo podle policie několik lidí zraněno, pravděpodobně po srážce s autem.

"Předpokládáme, že do parku Tiergarten vjelo vozidlo, které srazilo několik lidí a zranilo je. O zraněné teď pečují záchranáři. Intenzivně pátráme po osobách podezřelých z účasti na této události,“ uvedla podle agentury AFP policie ve sdělení přes komunikační platformu WhatsApp.

Policie na síti X vyzvala všechny účastníky, aby místo konání akce okamžitě opustili. Organizátor pochodu pak zúčastněné vyzval, aby se vrátili domů. Policie lidem doporučila, aby neprocházeli parkem, ale aby využívali pouze ulice.

Pochodu hrdosti se už přes den zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty.

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