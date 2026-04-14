Protiválečná skupina Jewish Voice for Peace (Židovský hlas pro mír) uvedla, že zadrženo bylo asi 90 lidí včetně Manningové. Newyorská policie podle Reuters konkrétní číslo neoznámila, informovala bez upřesnění o „mnohačetných zadrženích“.
Demonstranti skandovali hesla jako „zastavte bomby“, „skončete se zabíjením“ nebo „svobodná Palestina“. Protestovali rovněž proti americko-izraelským úderům proti Íránu, izraelské invazi do Libanonu a izraelským útokům na palestinské pásmo Gazy.
USA a Írán údery na Írán zahájily 28. února s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán, který svůj nukleární program označuje za výhradně mírový, v odvetě podnikal útoky na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhaly mu proíránské milice v Iráku, na Izrael ale útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.
Na americko-izraelskou válku proti Íránu reagoval Hizballáh 2. března zahájením vzdušných úderů na Izrael. Izraelská armáda poté začala s rozsáhlým bombardováním Libanonu a provedla pozemní invazi na jihu sousedního státu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu. V útocích neustala ani po vyhlášení příměří s Íránem, které se podle Izraele nevztahuje na boje v Libanonu, zatímco Írán tvrdí opak.
Letitý konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem, který je mocnou vojenskou silou v Libanonu a má i zastoupení v tamní vládě a parlamentu, zesílil i koncem roku 2023 v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. Ta začala po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. V Gaze nyní platí příměří.
29. března 2026