Policie zadržela Ukrajince podezřelé z krádeží aut ve střední Evropě

V pražském regionu zadrželi policisté dva Ukrajince, včetně 24letého muže považovaného za hlavu skupiny, oznámila v dnešním prohlášení německá policie.
Zloději ukradená auta převáželi do Polska. Výše škod podle státního zastupitelství v Heilbronnu, které vyšetřování vede, činí 1,5 milionu eur (36,6 milionu Kč).
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Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky pro podezření ze špionáže
Zmíněného pravděpodobného šéfa skupiny zadržela policie v úterý při domovních prohlídkách. Ty se konaly i v Polsku, kde policisté dopadli 27letého muže, který měl na starosti logistiku.
Dalšího 34letého podezřelého zadržela zásahová jednotka v Miláně na severu Itálie. Ve středu pak policie zadržela ještě 35letého muže na pražském letišti, který podle ní ke skupině zlodějů rovněž patřil.