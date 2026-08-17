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Před budovou soudu v Moskvě zatkli desítky lidí, řeší vyřazení Jabloka z voleb

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  14:58
Nejméně 55 lidí zatkla ruská policie před budovou nejvyššího soudu, který v pondělí v Moskvě projednává odvolání proti vyloučení liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Vyplývá to z informací, které zveřejnil předseda moskevské pobočky Jabloka Kirill Gončarov. Ten na platformě Telegram původně informoval o více než dvaceti zadržených poblíž soudu.

„Jelikož se to stalo před mýma očima, mohu s jistotou prohlásit, že tito lidé byli zadrženi bezdůvodně a neoprávněně,“ napsal Gončarov, který v dalším příspěvku hlásil ještě patnáct zadržených a o něco později dalších zhruba dvacet zatčených lidí.

Tisková služba Jabloka na telegramu uvedla, že mezi zatčenými je i kandidát strany do Státní dumy, čili dolní komory ruského parlamentu, třiasedmdesátiletý herec Viktor Balabanov. Nejvyšší soud vyloučil Jabloko z parlamentních voleb před několika dny.

Vyhověl tak žádosti prokremelské nacionalistické strany Rodina (Vlast), jež vznesla řadu obvinění vůči Jabloku, které odmítá válku Ruska proti Ukrajině. Mimo jiné tvrdila, že uskupení získalo nedeklarovanou podporu na kampaň i ze západních zdrojů. Protiválečný postoj Jabloka popisovala jako výzvy k extremismu a narušení územní celistvosti Ruska.

Ruský nejvyšší soud vyloučil protiválečnou stranu Jabloko z účasti na volbách

Vůdce strany Jabloko Nikolaj Rybakov podle agentury Reuters během slyšení uvedl, že neexistují žádné důkazy, které by obvinění podporovaly, a případ označil za protiústavní útok na svobodu myšlení ze strany politických oponentů.

Před soudní budovou se v den původního verdiktu sešlo několik stovek příznivců strany, přičemž shromáždění označila za neobvyklý projev vzdoru v současném Rusku. Rusové v podstatě nemají legální možnost protestovat proti konfliktu ani proti poměrům v zemi.

Soudkyně Victoria Maljamová z městského soudu v Pskově na západě Ruska odsoudila Lva Šlosberga, významného představitele opozice a místopředsedu liberální strany Jabloko, k trestu odnětí svobody v délce 11 let a 1 měsíce, jak se dozvěděla Mediazona.

Politik byl odsouzen za opakované „diskreditování ruské armády“ a šíření „falešných zpráv“ o ní. Obvinění vycházela z jeho účasti v debatě o válce a sdílení příspěvku stanice „Echo Moskvy“, v němž byla uvedena titulní strana deníku Daily Mirror.

Ruský soud rozhoduje o vyloučení protiválečné strany z voleb, stovky lidí demonstrují

Jabloko ztělesňovalo naděje prozápadních liberálů v Rusku v 90. letech minulého století, ale strana od roku 2003 nemá žádného poslance v Dumě (dolní komoře parlamentu).

Představitelé Jabloka prezentují nadcházející volby jako „referendum, které vládě ukáže, že miliony Rusů jsou proti válce“. Strana má však jen velmi malou šanci získat parlamentní křesla v zemi, kde vláda přísně kontroluje volby a kde opozice není tolerována, napsala už dříve agentura AFP.

Vzhledem k tomu, že většina odpůrců prezidenta Vladimira Putina je ve vězení, v exilu nebo mrtvá, Jabloko podle agentury zůstalo jedinou liberální stranou, která v Rusku stále působí.

Předseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov se zúčastnil jednání u ruského Nejvyššího soudu v Moskvě v rámci soudního sporu, jehož cílem je vyloučit stranu z nadcházejících parlamentních voleb. (10. srpna 2026)
Předseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov se zúčastnil jednání u ruského Nejvyššího soudu v Moskvě v rámci soudního sporu, jehož cílem je vyloučit stranu z nadcházejících parlamentních voleb. (10. srpna 2026)
Předseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov se zúčastnil jednání u ruského Nejvyššího soudu v Moskvě v rámci soudního sporu, jehož cílem je vyloučit stranu z nadcházejících parlamentních voleb. (10. srpna 2026)
Předseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov se zúčastnil jednání u ruského Nejvyššího soudu v Moskvě v rámci soudního sporu, jehož cílem je vyloučit stranu z nadcházejících parlamentních voleb. (10. srpna 2026)
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