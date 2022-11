Izraelský kozel zahradníkem. Policii bude šéfovat extrémista hájící rasisty

Diskuse dvou Izraelců v autobuse poté, co se ukázalo, že pravicový radikál Itamar Ben Gvir bude jedním z těch, na kom bude záviset vláda premiéra Benjamina Netanjahua: „Tajné služby mu ty informace nedají,“ soudil jeden. „Tak se postará o výměnu šéfa šabaku (Šin Bet), vždycky se najde někdo, kdo udělá cokoli, aby povýšil,“ argumentoval druhý. To bylo hned po volbách, tedy ještě v době, kdy se netušilo, že Itamar Ben Gvir si brousí zuby na křeslo ministra pro vnitřní bezpečnost, kde by měl rozhodovat především o policii. I když, už teď mu bývalý, a podle všeho i nastupující premiér Netanjahu přislíbil rozšíření pravomocí.

Ber Gvir v armádě nebyl, nechtěli ho kvůli extremismu. Bude to nejspíš poprvé, co bude k závažným rozhodnutím o budoucnosti Izraele přispívat někdo, kdo nemá ani základní vojenský výcvik.