Muž podezřelý z pokusu o vraždu je nyní ve vazbě. Podle informací agentury AP v zemi žádá o azyl.
Šéf severoirské policie Jon Boutcher novinářům sdělil, že podezřelý pobýval v Británii na základě pětiletého víza uděleného v září 2023. Dodal, že se předpokládá, že muž cestoval ze Súdánu do Paříže a Dublinu, než požádal o azyl v Belfastu.
Policie se snaží zjistit motiv útoku, ale podle zástupce velitele severoirské policie Ryana Hendersona neexistují žádné informace, že by se jednalo o terorismus.
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Lídři Severního Irska společně s šéfem místní policie uspořádali tiskovou konferenci, na které vyzvali občany, aby nepodněcovali nenávist a strach a necílili na konkrétní komunity. Reagovali tak na zprávy médií, podle kterých se v souvislosti s útokem plánují demonstrace.
Starmer: Odporný čin
Britský premiér Keir Starmer odsoudil útok jako odporný čin a uvedl, že k němu nemá žádnou toleranci. Dodal však, že je potřeba udržet klid a dát policii čas a prostor pro vyšetřování.
Incident se odehrál v době, kdy je v Británii zvýšené společenské napětí vyvolané vraždou 18letého studenta Henryho Nowaka. Ten zemřel poté, co byl několikrát bodnut nožem při cestě domů z večírku. Třiadvacetiletý sikh Vickrum Digwa byl za jeho vraždu minulé pondělí odsouzen k doživotnímu vězení.
Digwa po příjezdu policie lhal. Řekl, že se stal obětí rasistického útoku, a za útočníka označil Nowaka. Ten byl v tu chvíli na zemi a policistům opakovaně říkal, že krvácí a nemůže dýchat. Policisté však jeho slova nebrali vážně a zavolali sanitku až po několika minutách. To však již bylo na záchranu umírajícího studenta pozdě.
V Británii v poslední době přibývá protestů proti migraci, při nichž kritici britské azylové politiky tvrdí, že vláda umožnila vstup do země nebezpečným lidem.
V Severním Irsku minulý rok v červnu propukly násilné protiimigrační demonstrace poté, co byli dva nezletilí cizinci obviněni ze sexuálního napadení.