Hassanová, která je podle Le Parisien v policejní vazbě, zveřejnila na konci března na X příspěvek, který později ze svého účtu odstranila a ve kterém citovala Japonce Kózóa Okamotu. V příspěvku zmiňuje Okamotova slova o tom, že dokud existuje útlak, je odpor nejen právem, ale i povinností.
Okamoto se jako člen militantní skupiny Japonská rudá armáda (JRA) zúčastnil v květnu 1972 útoku na telavivské letiště Lod, které dnes nese název po prvním izraelském premiérovi Benu Gurionovi.
Okamoto a další dva členové JRA přiletěli do Izraele převlečení za hudebníky. V pouzdrech houslí ale měli zbraně, československé samopaly vzor 58 a granáty. Při útoku zabili 26 lidí a zahynuli také dva útočníci. Okamotu, kterého izraelská policie zadržela, poslal soud na doživotí do vězení. Na svobodu se dostal v roce 1985 při výměně vězňů mezi Izraelem a Palestinci.
Hassanová ani její právník se podle agentury Reuters k případu bezprostředně nevyjádřili. „Je to nový milník v soudním pronásledování, jehož cílem je umlčet hlasy hájící práva palestinského lidu,“ sdělil AFP zdroj z okolí zadržené političky.
Další francouzská europoslankyně z krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Manon Aubryová ostře kritizovala „soudní šikanu“. Bývalý prezidentský kandidát za LFI Jean-Luc Mélenchon označil postup policie za zpolitizovaný.
Podle AFP na konci března francouzský poslanec Matthias Renault z krajně pravicového Národního sdružení (RN) uvedl, že na příspěvek europoslankyně upozornil pařížské státní zastupitelství. Také ve čtvrtek vyzval k tomu, aby byla Hassanová zbavena poslanecké imunity.
Hassanovou vyšetřují úřady také kvůli jejím komentářům k útoku teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023, k němuž se vyjádřila způsobem považovaným za projev podpory této skupině. V roce 2024 ji policie předvolala kvůli obvinění z oslavování terorismu.
Europoslankyně opakovaně kritizuje Izrael a mimo jiné se dvakrát zúčastnila humanitární flotily směřující do Pásma Gazy, která měla za cíl prolomit blokádu tohoto území.