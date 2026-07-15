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Na lidi mířil mušketou a vykřikl „Alláhu Akhbar“. Německá policie muže postřelila

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  19:00
Německá policie ve středu v Drážďanech postřelila muže, který mířil na lidi střelnou zbraní. Podle tiskové zprávy policejního ředitelství v saské metropoli šlo velmi pravděpodobně o mušketu. Kromě 41letého tureckého občana nikdo další zranění neutrpěl. Motiv činu není jasný.

Incident se odehrál ráno u supermarketu v drážďanské čtvrti Friedrichstadt, která leží západně od centra. Muž podle policie mířil na kolemjdoucí. Na přivolané policisty Turek mušketou vystřelil, policisté střelbu opětovali a muže zranili.

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Podle policejní zprávy vykřikl muž „islámskou náboženskou frázi“. Regionální list Sächsische Zeitung uvedl, že na videu z místa je slyšet výkřik Alláhu Akhbar (arabsky Bůh je veliký).

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Policisté zraněného zadrželi, zdravotníci jej na místě ošetřili a muž byl poté převezen do nemocnice.

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