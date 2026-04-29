Stovky policistů vtrhly do náboženské komunity. Řeší znásilnění i nucené sňatky

Do operace se zapojilo přibližně 500 policistů, kteří zasahovali na více místech včetně areálu bývalého sirotčince, kde komunita sídlí. V objektu žije asi 150 lidí, mezi nimi i desítky dětí, které jsou vzdělávány doma.
Podle vyšetřovatelů se případ odvíjí od oznámení jedné ženy, která byla v minulosti členkou skupiny a obrátila se na policii. Podezřelé trestné činy se měly odehrát v roce 2023. Není však zatím jasné, zda se vyšetřování týká pouze jejího případu, nebo i dalších možných obětí. Zadržení podle britských médií pocházejí z různých zemí, včetně Velké Británie, USA či Německa.
Policie zdůraznila, že zásah míří na konkrétní osoby, nikoli na náboženské vyznání jako takové. Kolik lidí zadržela, ovšem neupřesnila. Samotná komunita obvinění odmítá a její právní zástupci tvrdí, že jsou nepravdivá.
Hnutí Ahmadíjské náboženství míru a světla vzniklo v zahraničí a své sídlo přesunulo do Británie v roce 2021 ze Švédska. Už dříve se dostalo do pozornosti úřadů, mimo jiné kvůli imigračním otázkám.
Podle dostupných informací jde o sektu, která kombinuje prvky islámu s konspiračními teoriemi, například o iluminátech či mimozemšťanech ovládajících americké prezidenty. Stoupenci zároveň věří, že vůdce hnutí má nadpřirozené schopnosti, například dokáže uzdravovat nemocné nebo nechat zmizet Měsíc.