Policie několika zemí za podpory Europolu spustila takzvaný Projekt Meduza, zaměřený na boj proti online komunitám, které podporují a umožňují znásilňování žen omámených drogami. Iniciativu vedou Velká Británie a Německo, účastní se jí také Brazílie, Kanada, Francie, Nizozemsko, Španělsko a USA.
Vyšetřovatelé oznámili, že nalezli 158 obětí a zadrželi 57 pachatelů. Identifikovali též čtyři jim doposud neznámá online fóra.
Podle Europolu na těchto sítích pachatelé komunikují v uzavřených komunitách a předávají si znalosti o technikách, jakými oběti dostat do poddajného stavu a stavu bezvědomí. Sdílejí své zkušenosti, přeprodávají si nelegální látky a připravují plány násilných činů, přičemž někdy umožňují ostatním členům se ke kriminálnímu aktu připojit. Z činů navíc pořizují a následně distribuují videa a fotografie.
„Tyto zločiny nejsou izolované incidenty, ale vzorec organizovaného, vzájemně se podporujícího chování,“ varuje Europol. Projekt Meduza označuje za „první svého druhu“ policejní operaci určenou k potírání online skupin umožňujících takové kriminální jednání.
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„Viděli jsme uživatele, kteří se aktivně zapojují do komunikace s dalšími stejně smýšlejícími jedinci a do nejmenších detailů rozebírají, jak chtějí své oběti omámit drogami, aby se dopustili toho nejohavnějšího sexuálního zneužívání,“ uvedl Nigel Leary, zástupce ředitele britské Národní kriminální agentury (NCA).
Nejhorší, co jsem viděla
NCA se zapojila do akce Europolu, v separátní operaci zadržela osm pachatelů. Od roku 2025, kdy se začala zaměřovat proti tomuto druhu online komunit, identifikovala 270 jedinců. NCA nicméně upozorňuje, že skutečný rozsah tohoto typu trestné činnosti zatím nezná, protože je téměř jistě podhodnocený.
Podle vyšetřovatelů si v mnoha případech oběti ani nejsou vědomy toho, co se jim stalo. To, že byly znásilněny, se tak mohou někdy dozvědět až díky policii.
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„Zneužívání, o kterém zde mluvíme, patří k tomu nejhoršímu, co jsem za svou kariéru viděla. Oběti jsou vystaveny otřesným sexuálním deliktům ve svých vlastních domovech, což představuje naprosté porušení důvěry,“ uvedla Siobhan Blakeová, vedoucí sekce prokuratury pro znásilnění a závažné sexuální delikty. Některé ženy se svými partnery byly desítky let, přesto se jim stala taková otřesná zkušenost.
V poslední době policisté v několika zemích zadrželi muže, kteří své manželky nebo jiné ženy zdrogovali a znásilnili. Na tuto praxi výrazně vrhl světlo případ Gisèle Pelicotové, jejíž bývalý manžel Dominique Pelicot dostal 20 let vězení za to, že svou ženu omamoval a následně nechával ostatní muže, aby ji zneužívali.