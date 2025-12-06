Belgičané zadrželi obchodníky s nelegálními léky. Jejich auta měla i české SPZ

Autor: ,
  16:18
Belgická policie rozbila zločineckou organizaci zabývající se nelegálním obchodem s léky. Zadržela při tom osm osob. Skupina podle prokuratury disponovala vozidly registrovanými ve Švédsku a České republice. Informoval o tom server 1001infos.net s odvoláním na oznámení bruselské prokuratury.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle prokuratury bylo ve čtvrtek na příkaz vyšetřujícího soudce provedeno 17 domovních prohlídek v různých místech v Belgie. Dvě osoby byly vzaty do vazby a čtyři obviněny.

Prokuratura upřesnila, že mezi srpnem a zářím 2024 bylo v jedné doručovací společnosti zadrženo pět balíků obsahující léky na bázi pregabalinu, jejichž soukromý dovoz je do země zakázán. Balíky měly být dodány na adresu v Bruselu.

Evropa zaklekla na Belgii. Rusové se bojem o své zmražené miliardy skvěle baví

Vyšetřovatelům se podařilo rychle identifikovat osobu spojenou s dodávkami, která měla hlavní roli v rozsáhlém mezinárodním obchodu s léky. Tato osoba byla zadržena při silniční kontrole a v jejím voze byly nalezeny léky, které jsou v zemi na lékařský předpis.

Analýza zabavených telefonů odhalila řadu zpráv týkajících se převozů zboží a skladovacích míst. Podezřelá zločinecká organizace se pokoušela pronajmout několik nemovitostí včetně domů a skladů a disponovala několika skladovacími prostory a vozy.

Organizace je podle vyšetřovatelů také spojena s násilnými trestními činy, včetně pokusů o vraždu a únosů v rámci vyřizování účtů uvnitř samotné skupiny.

Vstoupit do diskuse

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

Zelenskyj zamíří do Londýna, s lídry probere závěry jednání na Floridě

Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku jsou ukrajinský...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že v pondělí navštíví Londýn. Schůzky se vedle britského premiéra Keira Starmera zúčastní také francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř...

6. prosince 2025  15:54,  aktualizováno  16:20

Belgičané zadrželi obchodníky s nelegálními léky. Jejich auta měla i české SPZ

ilustrační snímek

Belgická policie rozbila zločineckou organizaci zabývající se nelegálním obchodem s léky. Zadržela při tom osm osob. Skupina podle prokuratury disponovala vozidly registrovanými ve Švédsku a České...

6. prosince 2025  16:18

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

6. prosince 2025  16:08

Policie na Slovensku zbila českého dělníka, píše deník. Muž zásah živě vysílal

Ilustrační foto.

Policisté ve Slovenské Ľupči v okrese Bánská Bystrica přijeli podle deníku SME vystěhovat českého občana albánského původu z hostelu, situace se ale změnila v brutální zásah. Muž tvrdí, že ho...

6. prosince 2025  8:58,  aktualizováno  15:15

Záplavy v Asii si vyžádaly už 1 800 životů. Sumatře hrozí další deště, varují úřady

Pohled z dronu ukazuje oblast zničenou bleskovou povodní v Batang Toru na...

Ničivé povodně a sesuvy půdy si na indonéském ostrově Sumatra vyžádaly už více než 900 životů. V sobotu to oznámily úřady, které se kvůli hladomoru obávají dalších mrtvých. Záplavy a sesuvy půdy si...

6. prosince 2025  15:13

Post předsedy strany PRO jednomyslně obhájil Rajchl, vyzyvatele neměl

Předsedou strany PRO se opět stal její zakladatel Jindřich Rajchl. (6. prosince...

Předsedou strany PRO se opět stal její zakladatel Jindřich Rajchl, který se letos stal jejím jediným poslancem v rámci volebního spojenectví s SPD, Trikolorou a Svobodnými. Neměl protikandidáta, byl...

6. prosince 2025  13:20,  aktualizováno  15:04

Rektor zlínské univerzity Adámek má problém, viní ho z autoplagiátorství

Premium
Řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má na starosti Milan Adámek. (srpen 2023)

Etická komise Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prověřuje odborné texty rektora Milana Adámka. Upozornil na ně jeho předchůdce Petr Sáha, který Adámka viní z autoplagiátorství. Stejný text vydal jen v...

6. prosince 2025

Dvorecký most, či Most Anežky České? O slíbenou anketu Pražané nepřijdou, říká Hřib

Vítězný návrh Dvoreckého mostu spojujícího Prahu 4 a Prahu 5 (2. října 2018)

Dokončení nového mostu, který spojí pražský Smíchov s Podolím, je na obzoru. Obyvatelé se už nejspíš sžili s používaným označením Dvorecký most, ale o oficiálním jméně se teprve bude rozhodovat....

6. prosince 2025

Ukrajina opět zasáhla rafinérii v Rjazani, Rusko vyslalo přes hranici 600 dronů

Natalia Malašoková a její příbuzní si prohlížejí její dům, který byl poškozen...

Ukrajinské síly v noci na sobotu zasáhly a poškodily ruskou rafinérii v Rjazani, která leží 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Ukrajina rovněž oznámila, že při nočním ruském útoku zneškodnila 30...

6. prosince 2025  14:57

S Babišem jsme přátelé, řekl Pellegrini. Čeká zlepšení česko-slovenských vztahů

Slovenský prezident Peter Pellegrini a Andrej Babiš (ANO) se sešli u recepce...

Slovenský prezident Peter Pellegrini věří ve výtečné vztahy s Českem a v obnovení mezivládních konzultací po jmenování předsedy hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. V diskusním pořadu slovenské...

6. prosince 2025  14:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Uspět hned v komunálu, pak do Sněmovny. Kuba pomalu odkrývá plány nového hnutí

Jihočeský hejtman Martin Kuba

Jihočeský hejtman Martin Kuba chce se svým novým hnutím uspět v nadcházejících komunálních volbách. Úspěchem by podle něj byl dobrý výsledek v části velkých jihočeských měst. V parlamentních volbách...

6. prosince 2025  14:02

Čert pokušitel, Mikuláš, foglarovky i zázraky. Co všechno se vejde do pohádky

Premium
Martin Dejdar ve filmu Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti

Dokončuje se filmová pohádka, která zjevně nenajde obdoby. Pod názvem Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti propojuje tak rozdílné motivy jako Rychlé šípy včetně ježka v kleci, dále Mistra a Markétku,...

6. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.