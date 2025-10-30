Vrazi, vždyť se vzdávali! Rio zachvátily protesty, místní popisují policejní masakr

Desítky obyvatel favel se shromáždily před sídlem vlády s brazilskými vlajkami potřísněnými červenou barvou a křičeli: „Vrazi!“
Protestovali den po nejbrutálnějším zásahu v tomto jihoamerickém městě a jen několik hodin poté, co rodiny a místní obyvatelé položili v jedné ze zasažených komunit desítky těl na ulici, aby demonstrovali masivní rozsah celé akce. Co do počtu obětí šlo o největší policejní operaci v novodobých dějinách Brazílie, napsala stanice Deutsche Welle (DW).
Rychle se množily otázky ohledně počtu mrtvých i stavu těl. Objevily se rovněž zprávy o znetvoření mrtvých. Brazilský nejvyšší soud předvolal na příští týden k výslechu guvernéra státu Rio de Janeiro Castra, aby k operaci poskytl podrobné informace.
Guvernér v úterý prohlásil, že Rio vede válku proti „narkoterorismu“, což je termín, jejž užívá i administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa. Ve středu Castro, člen strany krajně pravicového exprezidenta Jaira Bolsonara, označil operaci za „úspěch“, nehledě na smrt čtyř policistů. Vedení Ria též uvedlo, že lidé, kteří byli zabiti, kladli policii odpor.
Proč je neodvezli? Proč je zabíjeli?
„Viděli jsme popravené lidi – střely do zad, rány do hlavy, bodné rány, svázané lidi. Taková míra brutality, šíření nenávisti se nedá popsat jinak než jako masakr,“ řekl aktivista Raull Santiago.
„Mohou je odvézt do vězení, proč je takhle zabíjejí? Spousta z nich byla naživu a volala o pomoc,“ řekla během shromáždění padesátiletá obyvatelka Elisangela Silva Santosová. „Ano, jsou to obchodníci s lidmi, ale jsou to lidé,“ dodala.
„Byl to masakr,“ řekla Barbara Barbosa, dělnice z favelu Penha, jedné ze dvou komunit, proti které se policejní operace zaměřila. Dodala, že její syn zde byl zabit již během předchozí operaci.
Při úterní policejní operaci zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv. Vláda podle médií později potvrdila 119 mrtvých, mezi nimiž byli i čtyři policisté. Jde o nejkrvavější policejní zásah v Riu de Janeiro za několik desetiletí. OSN uvedla, že je policejní operací s tak vysokým počtem mrtvých zděšena.
Celková bilance představuje nárůst oproti původnímu odhadu úřadů, které zprvu po zátahu asi 2 500 policistů a vojáků ve favelách Penha a Alemão uváděly 60 mrtvých.
Operaci ve dvou favelách Ria kritizovala také organizace Amnesty International a generální tajemník OSN António Guterres vyzval k jejímu důkladnému vyšetření.
Obávaný gang Comando Vermelho
Kvůli operaci, jejímž cílem bylo zatčení stovky členů gangu Comando Vermelho (Rudé komando), také sousední Argentina posílila a zpřísnila kontroly na hranicích. Jejich cílem je podle argentinské vlády zabránit členům tohoto gangu v útěku z Brazílie do Argentiny.
Comando Vermelho (CV) je jednou z největších zločineckých organizací v Brazílii, které vydělávají zejména na obchodu s drogami. Vznikla koncem 70. let za brazilské diktatury (1964-1985) ve věznicích a její členové byli odsouzenci za kriminální činy, ale i političtí vězni či levicoví geriloví bojovníci. Po propuštění z vězení ale tito lidé opustili ideje solidarity, odporu a sociální spravedlnosti a v ulicích Ria začali krást a přepadávat banky. V 80. letech začal gang CV spolupracovat s kolumbijskými narkokartely a zapojil se do obchodu s drogami.
V Riu de Janeiro gang CV postupně získal kontrolu nad desítkami favel, v nichž kvůli absenci státu začal diktovat pravidla soužití, řešil sousedské konflikty, ale také například financoval populární slavnosti. Ve 21. století CV získal vliv i v několika jiných brazilských státech a navázal vztahy i s drogovými obchodníky v Paraguayi či Bolívii.