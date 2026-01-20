|
Noční Česko rozjasnila výrazná polární záře, lidé sdíleli magické fotografie
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...
V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...
Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...
V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...
Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...
Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku ve středu ráno uniklo asi 5000 metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný...
Dramatická scéna byla k vidění v jedné z přerovských ulic, kde patrně spor dvou příbuzných vygradoval v najíždění na prchajícího muže a nebezpečnou jízdu autem po chodníku. Následně se navíc ukázalo,...
Volba kandidátů na funkci ombudsmana zaměstnala Senát. Do druhého kola volby postoupili zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková...
Finská láska k saunování se v tamním prezidentovi Alexanderu Stubbovi nezapře. Aktuální vášnivou situaci kolem správy Grónska by se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem rád probral právě v sauně.
Nadace Evy Pavlové, manželky prezidenta Petra Pavla, představila ve středu projekt na podporu samoživitelek a samoživitelů. „Je dobré přinášet pozitivní zprávy,“ řekla na tiskové konferenci Pavlová....
Kriminalisté odložili kauzu rozsáhlého požáru restaurace v Lazníkách na Přerovsku. Případ z konce roku 2024 vyšetřovali pro podezření z poškození cizí věci, pracovali s verzí úmyslného zapálení. Oheň...
Polární záře, která v pondělí v noci rozehrála barevné divadlo na obloze, zaskočila i vedoucího planetária v liberecké iQlandii Martina Gembece. Z Jizerských hor nafotil a natočil sérii snímků....
Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...
Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...
Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...
Ve zběsilou honičku se změnil pokus pražských strážníků zastavit muže podezřelého ze spáchání přestupku. Ten jim však začal ujíždět. Za svůj úprk stihl napáchat několik prohřešků a po nabourání...
Společnost HBO uvede začátkem února filmovou adaptaci románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. Dvoudílná minisérie režiséra Tomáše Mašína vypráví příběh dívky Gerty, jejíž poklidné mládí padne za oběť...