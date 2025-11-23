VIDEO: Polární záři ze Země ještě neviděla, z vesmíru ji astronautka pozoruje často

Poutavé video natočili astronauté na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Na obzoru ve spektru barev zachytili polární záři. Astronautka přiznala, že z povrchu zemského tento přírodní úkaz dosud neviděla, ve vesmíru ho pozoruje ale docela často.

Autorkou videa polární záře, neboli aurora borealis, z pondělí 17. listopadu je astronautka Zena Cardmanová.

„Já ji nikdy neviděla ze zespoda, ale tady nahoře je to častá podívaná,“ řekla astronautka, která je velitelkou mise SpaceX Crew-11 a ve vesmíru tráví svůj čas od 1. srpna.

Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku

Video ukazuje záři třpytící se na obzoru pod oponou zeleného, červeného a fialového světla nad planetou Zemí.

Úplná samota pod polární září. Strávili jsme týden v největším fjordu světa

Silný energetický výbuch ze Slunce proudící kolem Země namaloval úchvatnou polární záři na noční obloze také o několik dní dříve nad Českem, ale i jinde ve světě.

Příspěvky na sociálních sítích zachytily tento přírodní úkaz v rozmanitých barvách.

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)
Polární záře nad Špindlerovým Mlýnem. (11. listopadu 2025)
17 fotografií
