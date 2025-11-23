VIDEO: Polární záři ze Země ještě neviděla, z vesmíru ji astronautka pozoruje často

Autorkou videa polární záře, neboli aurora borealis, z pondělí 17. listopadu je astronautka Zena Cardmanová.
„Já ji nikdy neviděla ze zespoda, ale tady nahoře je to častá podívaná,“ řekla astronautka, která je velitelkou mise SpaceX Crew-11 a ve vesmíru tráví svůj čas od 1. srpna.
Video ukazuje záři třpytící se na obzoru pod oponou zeleného, červeného a fialového světla nad planetou Zemí.
Silný energetický výbuch ze Slunce proudící kolem Země namaloval úchvatnou polární záři na noční obloze také o několik dní dříve nad Českem, ale i jinde ve světě.
Příspěvky na sociálních sítích zachytily tento přírodní úkaz v rozmanitých barvách.